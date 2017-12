Dos hombres y dos mujeres fallecieron en el barrio 23 de enero de Ocumare del Tuy, en el estado Miranda, tras consumir alcohol de alta pureza mezclado con mango verde.

Según reportó el periodista de sucesos, Darvinson Rojas, uno de los sobrevivientes narró que iniciaron ingiriendo licor con parchita y la bebida instantánea Tang, pero se les acabó, y para continuar con el compartir decidieron mezclar alcohol de alta pureza con el mango.

Por los momentos, hay tres personas que se encuentran bajo observación médica.

