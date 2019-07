Nando de la Gente estrena show Ahora me toca a mí con dos sold out

Nota de Prensa.- El pasado viernes 12 de julio, el comediante venezolano, Hernando González, mejor conocido como Nando de la Gente, estrenó el show Ahora me toca a mí en Miami, Florida, con dos sold out en una de las plazas más importantes de la ciudad del sol, Flamingo Teatro Bar.

Gracias al éxito de las dos primeras presentaciones en Miami, este domingo 28 de julio, habrá una tercera función –la cual está casi agotada- a petición del público. Además, el zuliano iniciará una gira, con la cual recorrerá gran parte de los Estados Unidos y Suramérica.

La nueva propuesta de Nando es protagonizada principalmente por su personaje, La Codorniz, quien en compañía de Balmiro y La Grilla (interpretada por el también venezolano, Adelmo Gauna), ofrecen un espectacular show de comedia.

“Estoy muy contento por seguir haciendo historia y marcando hitos en mi carrera. Gracias a Dios la gira comenzó con muy buen pie y estamos listos para recorrer muchos países haciendo lo que nos gusta”, comentó el zuliano.

Hasta ahora, la gira Ahora me toca a mí tiene confirmada sus presentaciones en Orlando, Houston, Portland, Utah, Santiago de Chile, Buenos Aires, Washington, Medellín, Barranquilla, Cúcuta, Atlanta, Panamá, Nueva York, Chicago, México y Los Ángeles, en el orden específico.

