RECETA : Torta de Zanahoria

Ingredientes: 2 tazas de harina

½ cucharada de polvo para hornear

1 pizca de sal

4 huevos

1 taza de aceite

1 ½ tazas de azúcar

250 gramos de zanahoria, rallada

Crema batida, para decorar

Preparación: Precalienta el horno a 180 ºC y enharina un molde para torta. En un tazón mediano, tamiza la harina, el polvo para hornear y la sal; reserva. Licúa los huevos, el aceite, el azúcar y la zanahoria rallada hasta que obtengas una consistencia uniforme, luego vierte en el tazón con la mezcla de harina y revuelve hasta que los ingredientes se incorporen. Coloca la mezcla en el molde preparado y hornea por 50 minutos. Retira la torta del horno y déjala reposar en el molde por 10 minutos, luego desmolda, espolvorea un poco de azúcar pulverizada y termina de decorar con crema batida.

En : Gastronomía