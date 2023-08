5 comidas saludables que puedes encontrar en La Coruña, España

¿Estás buscando opciones saludables para comer en La Coruña, una de las ciudades más bonitas y gastronómicas de Galicia? Pues estás de suerte, porque en este post te voy a recomendar 5 platos típicos que no solo son deliciosos, sino también nutritivos y equilibrados. Así podrás disfrutar de la comida local sin renunciar a tu salud y bienestar.

La Coruña es famosa por la calidad y frescura de sus mariscos, que son una fuente excelente de proteínas, minerales y ácidos grasos omega-3. Entre los mariscos más populares se encuentran los percebes, mejillones, nécoras, centollos, zamburiñas, vieiras o almejas. También son muy frescos y de gran calidad los pescados, como el rodaballo, sardinas, lenguado, rape o merluza.

Pero no solo de mar vive el coruñés. También hay otros productos típicos que forman parte de la dieta mediterránea, como el aceite de oliva, las verduras, las legumbres, los huevos o los quesos. Todos ellos se combinan en recetas tradicionales que tienen un sabor único y que aportan beneficios para la salud.

Aquí te dejo 5 comidas saludables que puedes comer en La Coruña, España:

1. Pulpo à feira: Es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía gallega y consiste en pulpo cocido al que se le añade sal gruesa, pimentón y aceite de oliva. Se suele servir sobre una tabla de madera acompañado de cachelos (patatas cocidas con piel). El pulpo es rico en proteínas, hierro, yodo y vitamina B12, mientras que las patatas aportan hidratos de carbono complejos y fibra. Es un plato muy saciante y bajo en grasas.

2. Tortilla betanceira: Es una tortilla de patatas con cebolla y chorizo que se elabora en Betanzos, un pueblo cercano a La Coruña. Se caracteriza por estar poco cuajada por dentro y crujiente por fuera. La tortilla es una buena fuente de proteínas, gracias a los huevos y al chorizo, y también de hidratos de carbono, por las patatas y la cebolla. Además, el chorizo le da un toque de sabor y picante que la hace irresistible.

3. Empanada gallega: Es una masa de harina rellena de diferentes ingredientes, como carne, pescado o verduras. Se hornea al horno y se corta en porciones. La empanada gallega es muy versátil y se puede adaptar a los gustos y preferencias de cada uno. Algunos rellenos típicos son el atún con tomate y pimiento, el bacalao con pasas y cebolla o el pollo con champiñones. La empanada es un plato completo que contiene hidratos de carbono, proteínas y grasas saludables.

4. Caldo gallego: Es una sopa espesa hecha con agua, patatas, alubias blancas, grelos (hojas verdes) y carne de cerdo (costilla, tocino o chorizo). Es un plato muy reconfortante y calórico que se suele tomar en invierno para combatir el frío. El caldo gallego es rico en fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes, gracias a las legumbres y las verduras. También aporta proteínas y grasas animales que le dan energía al organismo.

5. Tarta de Santiago: Es un postre típico de Galicia que consiste en un bizcocho de almendras molidas, azúcar y huevos. Se cubre con azúcar glas y se decora con la cruz de Santiago. La tarta de Santiago es un dulce delicioso que tiene un alto valor energético y nutritivo. Las almendras son ricas en grasas insaturadas, proteínas, calcio, magnesio y vitamina E, mientras que los huevos aportan proteínas de alta calidad y vitamina A.

Estas son solo algunas de las comidas saludables que puedes comer en La Coruña, España. Pero hay muchas más que te sorprenderán por su sabor y su calidad. Te animo a que las descubras por ti mismo y que disfrutes de la gastronomía coruñesa con todos los sentidos. ¡Buen provecho!

