5 Curiosidades de la Ciudad de Eindhoven

Eindhoven es una ciudad holandesa conocida por su innovación, su diseño y su cultura. Pero además de eso, tiene muchas otras curiosidades que quizás no sepas. En este artículo te voy a contar 5 de ellas.

1. Eindhoven tiene el mayor número de patentes por habitante del mundo.

Según la Oficina Europea de Patentes, en 2019 se registraron 1.670 patentes por cada 100.000 habitantes, lo que la sitúa muy por encima de otras ciudades como San Francisco, Tokio o Seúl. Esto se debe en gran parte a la presencia de empresas como Philips, ASML o NXP, que invierten mucho en investigación y desarrollo.

2. Eindhoven alberga el primer laboratorio del mundo dedicado a la carne cultivada.

Se trata de un proyecto liderado por el profesor Mark Post, que en 2013 presentó la primera hamburguesa hecha con células animales sin sacrificar ningún animal. El objetivo es crear una alternativa sostenible y ética a la ganadería, que reduce el impacto ambiental y el sufrimiento animal.

3. Eindhoven es la ciudad más iluminada de Europa.

Cada año, durante el mes de noviembre, se celebra el festival GLOW, que transforma la ciudad en un espectáculo de luz y arte. Más de 40 artistas nacionales e internacionales crean instalaciones luminosas que se pueden admirar a lo largo de un recorrido por el centro urbano. El festival atrae a más de 750.000 visitantes cada edición.

4. Eindhoven tiene una iglesia que se convierte en una discoteca.

Se trata de la antigua iglesia de San Antonio, que fue desacralizada en 1972 y reconvertida en un centro cultural llamado Effenaar. Allí se organizan conciertos, exposiciones, talleres y fiestas. Una de las más famosas es la Nachtmiss, que se celebra una vez al mes y que combina música electrónica con elementos religiosos.

5. Eindhoven es la cuna del fútbol holandés.

El PSV Eindhoven es el club más exitoso del país, con 24 ligas, 9 copas y una Champions League en su palmarés. El equipo se fundó en 1913 como parte de la empresa Philips, que proporcionaba empleo y alojamiento a los jugadores. Algunas de las estrellas que han pasado por el PSV son Ruud Gullit, Romario, Ronaldo o Arjen Robben.

5 Curiosidades de la Ciudad de Eindhoven was last modified: by