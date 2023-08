3 recetas de la cocina tradicional de Oviedo en España

¿Te gustaría conocer algunos de los platos más representativos de la gastronomía ovetense? Oviedo es una ciudad del norte de España, capital del Principado de Asturias, que cuenta con una rica y variada cocina, basada en los productos del mar, la montaña y la huerta. En este artículo te presentamos 3 recetas de la cocina tradicional de Oviedo que puedes preparar en casa y disfrutar de su sabor auténtico.

1. Fabada asturiana

Sin lugar a dudas, uno de los platos más típicos que podemos encontrarnos en la gastronomía ovetense es la famosa fabada asturiana. Se trata de un cocido compuesto por fabes (alubias blancas), cerdo, morcilla y chorizo. Es un plato contundente y sabroso, ideal para combatir el frío y reponer energías.

Ingredientes (para 4 personas):

– 500 g de fabes

– 250 g de tocino

– 250 g de lacón

– 2 chorizos

– 2 morcillas

– 1 cebolla

– 2 dientes de ajo

– 2 hojas de laurel

– Sal

– Agua

Preparación:

– La noche anterior, ponemos las fabes en remojo con abundante agua fría.

– Al día siguiente, escurrimos las fabes y las ponemos en una olla grande con agua fría. Añadimos el tocino, el lacón, la cebolla, los ajos, el laurel y una pizca de sal. Llevamos a ebullición y bajamos el fuego. Dejamos cocer a fuego lento durante unas dos horas, removiendo de vez en cuando con una cuchara de madera y añadiendo más agua si es necesario.

– Cuando las fabes estén tiernas, incorporamos los chorizos y las morcillas enteros. Dejamos cocer unos 15 minutos más, hasta que las carnes estén hechas.

– Retiramos del fuego y servimos la fabada bien caliente, acompañada de pan y sidra.

2. Pastel de cabracho

Otro plato típico de Oviedo es el pastel de cabracho, una especie de paté elaborado con este pescado rojo, huevos, nata y tomate. Se suele servir frío, como entrante o aperitivo, untado sobre pan tostado o acompañado de ensalada.

Ingredientes (para 6 personas):

– 800 g de cabracho

– 3 huevos

– 3 palitos de cangrejo o surimi

– 30 g de tomate frito casero

– 1 pimiento del piquillo

– 100 ml de nata líquida para montar

– 10 g de mantequilla

– 1 cebolla

– 1 puerro

– 1 zanahoria

– 1 hoja de laurel

– 15 ml de aceite de oliva virgen extra

– Sal y pimienta negra

Preparación:

– Ponemos una olla con agua y sal a hervir. Le añadimos la cebolla, el puerro, la zanahoria, la cucharada de aceite y el laurel y cocemos durante diez minutos para preparar un caldo corto.

– Seguidamente echamos los pescados y los cocemos durante otros quince minutos. Los retiramos y les limpiamos de piel y espinas, desmigándolos con cuidado para otro recipiente.

– Precalentamos el horno a 180ºC y engrasamos un molde rectangular con mantequilla. Reservamos.

– En un bol, batimos los huevos con la nata, el tomate frito, sal y pimienta. Añadimos el cabracho desmenuzado y los palitos de cangrejo picados. Mezclamos bien hasta obtener una masa homogénea.

– Vertemos la masa en el molde y alisamos la superficie. Colocamos encima el pimiento del piquillo cortado en tiras.

– Horneamos el pastel durante 30 minutos, hasta que esté cuajado y dorado. Lo dejamos enfriar y lo desmoldamos con cuidado. Lo servimos frío o a temperatura ambiente.

3. Carbayones

Para terminar, no podemos dejar de mencionar uno de los dulces más emblemáticos de Oviedo: los carbayones. Se trata de unos pasteles de hojaldre rellenos de almendra, huevo, azúcar y vino dulce, cubiertos con un glaseado. Su nombre proviene del carbayón, un árbol centenario que se encontraba en la plaza del Fontán y que fue talado en 1879.

Ingredientes (para 12 unidades):

– 1 plancha de hojaldre

– 1 huevo

– 125 g de almendras molidas

– 4 yemas

– 150 g de azúcar (para el relleno y los glaseados)

– Vino dulce

– Ralladura de limón

Preparación:

– Tomamos el hojaldre y lo cortamos un poco más grande que el molde. Cada molde lo untamos con mantequilla y lo forramos con el hojaldre, recortando los excesos de masa que puedan sobrar.

– Preparamos el horno precalentando a 180ºC.

– Preparamos el relleno en un bol, colocamos las almendras, las 2 yemas de huevo, el huevo entero, los 125 g de azúcar, la ralladura del limón y el vino dulce, con una varilla mezclamos hasta incorporar todos los ingredientes.

– Rellenamos todos los moldes e introducimos al horno por 20 minutos, los retiramos del horno y los dejamos enfriar.

– En un recipiente al fuego agregamos 4 cucharadas de azúcar y 6 cucharadas de agua, dejamos hervir y retiramos del fuego, para que se enfríe.

– En otro recipiente batimos las 2 yemas y añadimos el almíbar. Nuevamente colocamos al fuego y esperamos a que espese un poco la mezcla, vertemos por encima de los pasteles.

– Finalmente preparamos el glaseado y bañamos los pasteles nuevamente, y listo ya puedes probar el primero.

Esperamos que te hayan gustado estas 3 recetas de la cocina tradicional de Oviedo en España y que te animes a prepararlas en casa. Son platos sencillos pero deliciosos, que te harán sentir el sabor de Asturias en cada bocado.

