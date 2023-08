5 Restaurantes de Comida Tradicional en la Ciudad de Ljubljana.

Si estás buscando un lugar para degustar la gastronomía eslovena en la capital, te recomendamos estos cinco restaurantes de comida tradicional en la ciudad de Ljubljana. Todos ellos ofrecen platos típicos elaborados con ingredientes locales y de temporada, y con una excelente relación calidad-precio.

1. Gostilna As:

Este restaurante se encuentra en el centro histórico de la ciudad, cerca del río Ljubljanica. Su carta incluye especialidades como el bograč (un guiso de carne y verduras), el žlikrofi (unos raviolis rellenos de patata) o el struklji (un pastel de masa relleno de queso o nueces). También tiene una buena selección de vinos eslovenos y postres caseros.

2. Druga Violina:

Ubicado en el barrio de Stari Trg, este restaurante tiene una particularidad: emplea a personas con discapacidad intelectual que se encargan del servicio y la cocina. Su menú ofrece platos tradicionales como el kranjska klobasa (una salchicha ahumada), el ajdovi žganci (una especie de polenta de trigo sarraceno) o el prekmurska gibanica (un pastel de capas con manzana, nueces, semillas de amapola y queso).

3. Špajza:

Situado en el barrio de Gornji Trg, este restaurante es uno de los más elegantes y sofisticados de la ciudad. Su cocina combina la tradición eslovena con influencias internacionales, creando platos originales y creativos. Algunos ejemplos son el carpaccio de trucha con salsa de rábano picante, el risotto de setas con queso tolstolobik o el solomillo de ternera con salsa de vino tinto y castañas.

4. Gostilna Na Gradu:

Este restaurante se ubica en el castillo de Ljubljana, en lo alto de una colina que domina la ciudad. Su propuesta gastronómica se basa en recetas antiguas recuperadas de los archivos del castillo, que se elaboran con productos ecológicos y de proximidad. Entre sus platos destacan el pastel de carne con salsa de ciruelas, el estofado de cordero con albaricoques secos o el helado de miel con frutos rojos.

5. Gostilna Sokol:

Este restaurante es uno de los más antiguos y populares de la ciudad, fundado en 1836. Su ambiente es acogedor y familiar, y su comida es abundante y sabrosa. Su especialidad son las carnes a la parrilla, como el entrecot, el chuletero o el pollo, que se acompañan con patatas fritas o ensalada. También tiene platos vegetarianos y opciones para niños.

