¿Estás planeando visitar la hermosa capital de Hungría? Si es así, te recomendamos que sigas este recorrido turístico por la ciudad de Budapest, que te llevará por los lugares más emblemáticos y te hará descubrir su rica historia y cultura.

Budapest es una ciudad dividida por el río Danubio en dos partes: Buda y Pest. Ambas tienen su propio encanto y personalidad, y se conectan por varios puentes, siendo el más famoso el Puente de las Cadenas. Este puente fue el primero en unir las dos orillas del río, y se inauguró en 1849. Desde él se puede disfrutar de unas vistas espectaculares del Parlamento, el edificio más emblemático de la ciudad, que se alza majestuoso sobre la ribera de Pest.

El Parlamento es una visita obligada para cualquier turista que quiera conocer la historia y la política de Hungría. Se puede acceder a su interior mediante una visita guiada, que dura unos 45 minutos y que incluye la entrada a la impresionante cúpula, donde se guarda la Corona de San Esteban, el símbolo de la monarquía húngara. También se puede admirar el Salón de la Asamblea Nacional, donde se reúnen los diputados, y el Salón de los Lores, donde se exhiben retratos de los reyes húngaros.

Otro lugar que no puedes perderte es el Castillo de Buda, situado en la colina del mismo nombre. Este complejo palaciego fue la residencia de los reyes húngaros durante siglos, y hoy alberga varios museos, como el Museo de Historia de Budapest, el Museo Nacional Húngaro y la Galería Nacional Húngara. Además, desde sus terrazas se puede contemplar una panorámica inolvidable de la ciudad.

Para llegar al Castillo de Buda, puedes tomar el funicular que sale desde el Puente de las Cadenas, o bien subir a pie por las escaleras o los senderos que rodean la colina. En el camino, te encontrarás con otros monumentos interesantes, como el Bastión de los Pescadores, una fortificación neogótica que ofrece unas vistas privilegiadas del Parlamento y del Danubio, o la Iglesia de Matías, una joya del arte gótico que destaca por su colorido tejado y su torre.

Si te gusta el arte y la cultura, Budapest tiene mucho que ofrecerte. La ciudad cuenta con numerosos museos, galerías y teatros, donde podrás disfrutar de exposiciones, espectáculos y conciertos de todo tipo. Algunos de los más recomendables son el Museo del Terror, que narra la historia de las dictaduras que sufrió Hungría en el siglo XX; el Museo Etnográfico, que muestra la vida y las costumbres del pueblo húngaro; el Museo de Bellas Artes, que alberga una colección de obras maestras desde el antiguo Egipto hasta el siglo XX; o la Ópera Nacional de Hungría, considerada una de las mejores del mundo.

Budapest también es famosa por sus baños termales, que aprovechan las aguas medicinales que brotan del subsuelo. Hay más de una docena de baños públicos repartidos por la ciudad, donde podrás relajarte y disfrutar de sus propiedades beneficiosas para la salud. Algunos de los más populares son los Baños Széchenyi, los más grandes de Europa, con 18 piscinas de diferentes temperaturas y estilos; los Baños Gellért, situados en un impresionante edificio art nouveau; o los Baños Rudas, que conservan su estilo otomano original.

Por último, no puedes dejar Budapest sin probar su gastronomía típica, basada en ingredientes como la carne, el pimentón, la cebolla o el queso. Algunos platos que te recomendamos son el goulash, un estofado de carne y verduras con pimentón; el pörkölt, un guiso similar al goulash pero más espeso; el halászlé, una sopa picante de pescado; o el lángos, una masa frita con queso y nata agria. Para acompañar estos platos, nada mejor que un buen vino húngaro, como el Tokaji, el Egri Bikavér o el Villányi.

Como ves, Budapest es una ciudad que tiene mucho que ofrecer al visitante, y que te sorprenderá por su belleza, su historia y su cultura. Esperamos que este recorrido turístico por la ciudad de Budapest te haya servido de inspiración para planificar tu viaje, y que disfrutes al máximo de tu estancia en la perla del Danubio.

