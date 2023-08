Recorrido turístico por la Ciudad de Ljubljana

Ljubljana es la capital y la ciudad más grande de Eslovenia, situada en el centro del país, a orillas del río Ljubljanica. Es una ciudad con una rica historia, una arquitectura impresionante y una vibrante cultura. En este artículo, te proponemos un recorrido turístico por la ciudad de Ljubljana, para que puedas descubrir sus principales atractivos y disfrutar de su encanto.

El Puente de los Dragones

El Puente de los Dragones es uno de los símbolos de Ljubljana y uno de los puentes más bonitos de Europa. Fue construido entre 1900 y 1901, en estilo Art Nouveau, para conmemorar el 40 aniversario del reinado del emperador Francisco José I. El puente debe su nombre a las cuatro estatuas de dragones que adornan sus pilares, y que según la leyenda, protegen la ciudad. El puente ofrece una hermosa vista del castillo de Ljubljana y del río.

El Castillo de Ljubljana

El Castillo de Ljubljana es una fortaleza medieval que domina la ciudad desde lo alto de una colina. Fue construido en el siglo XII, y ha sido sede de los gobernantes de la región, una prisión militar y un hospital. Hoy en día, el castillo alberga un museo, una galería, un restaurante y un mirador. Se puede acceder al castillo a pie, por un sendero que parte del centro histórico, o por un funicular que sale desde la plaza Krekov trg.

La Plaza Prešeren

La Plaza Prešeren es el corazón de Ljubljana y el lugar de encuentro de los habitantes y los visitantes. Está dedicada al poeta nacional esloveno France Prešeren, cuya estatua se encuentra en el centro de la plaza. La plaza está rodeada de edificios históricos y modernos, como la Iglesia Franciscana de la Anunciación, el Palacio Urbano y el Puente Triple. La plaza también es escenario de eventos culturales y festivos, como conciertos, mercados y celebraciones.

El Mercado Central

El Mercado Central es un lugar ideal para conocer la gastronomía y la artesanía locales. Se extiende a lo largo del río Ljubljanica, entre el Puente Triple y el Puente del Dragón, y está formado por varios pabellones diseñados por el famoso arquitecto Jože Plečnik. El mercado ofrece una gran variedad de productos frescos, como frutas, verduras, quesos, embutidos, panes y pasteles. También se pueden encontrar flores, souvenirs, ropa y accesorios.

El Parque Tivoli

El Parque Tivoli es el parque más grande y más bonito de Ljubljana. Se encuentra al oeste del centro histórico, y ocupa una superficie de 5 km2. El parque fue creado en el siglo XIX, y cuenta con zonas verdes, senderos, fuentes, estatuas y pabellones. El parque también alberga el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional de Historia Contemporánea y el Centro Cultural Cankarjev dom. El parque es un lugar perfecto para relajarse, pasear, hacer deporte o disfrutar de un picnic.

