5 restaurantes de comida tradicional en la ciudad de Lugo en España

Si estás buscando dónde comer en Lugo, una de las ciudades más bonitas de Galicia, te traemos una selección de 10 restaurantes de comida tradicional que no te puedes perder. En ellos podrás degustar los platos más típicos de la gastronomía gallega, elaborados con productos de primera calidad y con un toque casero que te hará sentir como en casa. Estos son los 10 restaurantes de comida tradicional en la ciudad de Lugo en España que te recomendamos:

1. Parrilla Caminito: Este restaurante es una excelente opción para probar las carnes a la brasa, especialmente el churrasco, que es uno de sus platos estrella. También puedes pedir otras especialidades como el pulpo a la gallega, el lacón con grelos o las croquetas caseras. El ambiente es acogedor y el servicio es rápido y amable. El precio medio por persona es de unos 20 euros.

Dirección: Rúa da Cruz, 2

Horario: todos los días de 13h a 16h y de 20h a 23h

2. Asador Coto Real: Otro de los restaurantes donde comer en Lugo si te gusta la carne es el Asador Coto Real, situado a unos 10 minutos en coche del centro histórico. Aquí podrás disfrutar de un chuletón de ternera gallega, una parrillada de carne o un cochinillo asado, entre otras delicias. El local es amplio y elegante, y el trato es profesional y atento. El precio medio por persona es de unos 30 euros.

Dirección: Estrada Nacional VI, km 497

Horario: todos los días de 13h a 16h y de 20h a 23h

3. Os Cachivaches: Este restaurante es famoso por sus arroces, especialmente el de marisco y el de bogavante, que son una auténtica delicia. También puedes probar otros platos como el bacalao al horno, las zamburiñas gratinadas o el solomillo al queso de Arzúa. El local es moderno y acogedor, y el servicio es eficiente y simpático. El precio medio por persona es de unos 25 euros.

Dirección: Rúa Campos Novos, 26

Horario: todos los días de 10h a 16h y de 20h a 22h

4. Casa Pedreiro Rozas Pekín Exprés: Si quieres probar el mejor cachopo fuera de Asturias, este es tu sitio. Este plato consiste en dos filetes de ternera rellenos de jamón y queso, empanados y fritos, acompañados de patatas fritas y pimientos del Padrón. También puedes pedir otras opciones como la tortilla de Betanzos, el pulpo a feira o las croquetas variadas. El ambiente es familiar y divertido, y el servicio es rápido y cercano. El precio medio por persona es de unos 15 euros.

Dirección: Rúa Milagrosa, 64

Horario: todos los días de 12h a 16h y de 19h a 23:30h / domingos de 12h a 16h

5. Mazo de Santa Comba: Este restaurante es ideal para probar la cocina tradicional gallega, con platos como el caldo gallego, la empanada de carne, el lacón con grelos o el cocido gallego. También puedes optar por pescados y mariscos frescos, como la merluza a la gallega, las almejas a la marinera o las navajas a la plancha. El local es rústico y acogedor, y el servicio es amable y atento. El precio medio por persona es de unos 20 euros.

Dirección: Rúa da Cruz, 7

Horario: todos los días de 13h a 16h y de 20h a 23h

5 restaurantes de Comida tradicional en la ciudad de Lugo en España was last modified: by