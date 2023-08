5 restaurantes de comida tradicional en la ciudad de Torrelavega en España

Si te gusta la gastronomía cántabra y quieres disfrutar de los mejores platos de la cocina tradicional, no puedes perderte estos 5 restaurantes de comida tradicional en la ciudad de Torrelavega en España.

Estos establecimientos te ofrecen una carta variada y de calidad, con productos locales y de temporada, elaborados con el mimo y el saber hacer de los maestros cocineros. Te contamos cuáles son y qué puedes degustar en cada uno de ellos.

El Cenador de Amós.

Este restaurante, galardonado con tres estrellas Michelin, es una referencia de la alta cocina en Cantabria. Su chef, Jesús Sánchez, combina la tradición y la innovación en sus platos, que son auténticas obras de arte. Entre sus especialidades destacan el cocido montañés, el arroz con bogavante, el lechazo asado o el pastel de cabracho. El restaurante se ubica en una casona del siglo XVIII, con un ambiente elegante y acogedor.

Casa Nacho.

Este restaurante familiar lleva más de 40 años ofreciendo una cocina casera y sabrosa, basada en las recetas de la abuela Nacha. Aquí podrás probar platos típicos como las alubias con chorizo, los callos, las rabas, el bacalao al pil-pil o la tarta de queso. El restaurante tiene un comedor amplio y luminoso, decorado con motivos rurales.

La Casona del Judío.

Este restaurante es el proyecto personal del chef Sergio Bastard, que apuesta por una cocina creativa y de vanguardia, sin renunciar a los sabores de siempre. En su carta encontrarás platos originales como el tartar de atún rojo con helado de wasabi, el pulpo a la brasa con espuma de patata y pimentón o el solomillo de ternera con foie y salsa de Oporto. El restaurante se sitúa en una antigua casona indiana, rodeada de un jardín.

La Dársena.

Este restaurante es un clásico de la gastronomía marinera en Torrelavega. Su carta se basa en el pescado y el marisco fresco del Cantábrico, que se prepara al horno, a la plancha o al vapor. Algunos de sus platos más populares son las almejas a la marinera, los chipirones en su tinta, la merluza a la cazuela o el rodaballo al horno. El restaurante tiene unas vistas espectaculares al puerto.

La Cocina de Ángel.

Este restaurante es el resultado del sueño de Ángel García, un cocinero autodidacta que se formó viajando por el mundo y aprendiendo de diferentes culturas gastronómicas. Su cocina es una fusión de lo tradicional y lo moderno, con toques exóticos y sorprendentes. Algunas de sus propuestas son el carpaccio de buey con parmesano y rúcula, el risotto de setas y trufa, el magret de pato con salsa de frutos rojos o el brownie con helado de vainilla. El restaurante tiene un ambiente cálido y acogedor.

