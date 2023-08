5 restaurantes de comida tradicional en la ciudad de Torrente en España

Si quieres disfrutar de la gastronomía valenciana en la ciudad de Torrente, te recomendamos que visites estos cinco restaurantes de comida tradicional que te harán salivar.

Farigola & Menta: Un restaurante que ofrece platos mediterráneos y europeos con un toque de creatividad y calidad. Su especialidad son los arroces y las paellas a leña, que puedes degustar en su acogedor comedor o en su terraza con vistas al Vedat.

Si te apetece probar el sushi más fresco y variado, este es tu sitio. En este restaurante encontrarás una carta con más de 50 opciones de sushi, sashimi, nigiris, makis, uramakis y otras delicias japonesas. Además, cuentan con un menú degustación por 15,95€ que incluye entrante, 20 piezas de sushi y postre.

The Fitzgerald Burger Company: Para los amantes de las hamburguesas, este restaurante es una parada obligatoria. Aquí podrás elegir entre más de 20 tipos de hamburguesas, todas elaboradas con carne 100% vacuno y pan artesano. También tienen opciones vegetarianas, veganas y sin gluten. Y no te olvides de dejar hueco para sus irresistibles postres caseros.

Restaurante Asador Azorin: Si prefieres la carne a la brasa, este asador te sorprenderá con su amplia oferta de carnes rojas, ibéricos, cordero, cochinillo y pollo. Todo ello acompañado de ensaladas, patatas y verduras asadas. El ambiente es familiar y el servicio es rápido y atento.

Las Viandas de Larosa, Arroceria: Otro lugar donde disfrutar de los mejores arroces de la zona es este restaurante, que ofrece una gran variedad de recetas tradicionales y modernas. Desde la paella valenciana hasta el arroz negro, pasando por el arroz meloso con bogavante o el arroz al horno. También tienen tapas, ensaladas, carnes y pescados.

Estos son solo algunos de los restaurantes de comida tradicional que puedes encontrar en la ciudad de Torrente, pero hay muchos más que te invitamos a descubrir por ti mismo. ¡Buen provecho!

