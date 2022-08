A casa llena se presentó el Homenaje al Festival de Jóvenes Coreógrafos en el Teresa Carreño

La FCND, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, honró este fin de semana nueve piezas dancísticas que fueron un éxito durante los 30 años del Festival de Jóvenes Coreógrafos. Este viernes 12 y sábado 13, retornan a los espacios abiertos del Centro Cultural BOD con un planteamiento escénico diferente.

(Fundación Compañía Nacional de Danza). –Con una sala llena de espectadores y personalidades del mundo del arte en movimiento, la Fundación Compañía Nacional de Danza (FCND), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, brindó al público nueve piezas artísticas, en los Talleres de Realización del Teatro Teresa Carreño, como reconocimiento y honra al Festival de Jóvenes Coreógrafos.

Luego del gran éxito obtenido en el Teatro Teresa Carreño, el tributo al Festival de Jóvenes Coreógrafos, regresa esta vez, al Centro Cultural BOD, con un planteamiento escénico fuera de una sala convencional y tomando espacios más experimentales, los días 12 y 13 de agosto a las 7:00 de la noche, en donde se podrán contemplar las obras dancísticas en tres bloques o escenarios diferentes.

Desde la Compañía Nacional de Danza y de la mano del Maestro Carlos Paolillo, un gran investigador de la danza en Venezuela, se realizó una curaduría de piezas que pasaron por distintas ediciones del Festival y de allí se conformó un programa de nueve creadores, haciendo un recorrido por distintas épocas.

Las obras artísticas a disfrutar son: “Como todos los días”, de Juan Carlos Linares; “Caricato en Pena”, de Miguel Issa; “Intervención”, de Rafael González; “La Otra Orilla”, de Claudia Capriles; “Ausencia”, de Félix Oropeza; “Después de las Primeras Lluvias”, de Carmen Ortiz; “Melocotón de Manzana”, de Anaisa Castillo; “Efecto”, de Pedro Alcalá y “D.Q. Edition”, de Armando Díaz.

El Festival dancístico fue testigo de la investigación y la exploración que se produjo, exhibió y sirvió de escuela desde 1985 hasta el año 2015.

Texto: Mary Ochoa / Fotos: Oscar Uzcátegui