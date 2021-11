VIVALIVE TV presenta en exclusiva la nueva serie: Underground «La Historia del Reggaetón»

UNDERGROUND llega al mundo de la mano de VivaLive TV, la aplicación comunicacional que transmite más de 800 canales y miles de películas y pay per views de la más diversa variedad

Miami, FL, 22 de noviembre de 2021.- (@MinayaPR) Desde este 20 de noviembre la plataforma de streaming Vivalive TV presenta Underground «La historia del Reggaetón», la serie que contiene 8 episodios para toda Latinoamérica, y cuenta la historia de cómo DJ Negro, Vico C, Playero, DJ Eric y los cantantes de la «Vieja Escuela» como Daddy Yankee, crearon el los 90′ el movimiento musical urbano conocido como Reggaetón, el cual hoy domina el gusto del público latino.

Esta nueva versión también se podrá ver en Estados Unidos y Puerto Rico mediante VivaLiveTV.

La serie contiene además cápsulas de documental que están entrelazadas a lo largo de los diferentes episodios, donde los fundadores del Reggaetón cuentan lo que ellos vivían en esta difícil época que esta música no tenía el apoyo de los medios, ni de las disqueras multinacionales.

La serie está protagonizada por Shalim Ortiz y un gran elenco, bajo la dirección del cineasta David Impelluso quien además fue su productor junto a Virginia Romero y Roberto Sueiro.

Underground se podrá ver de forma gratuita en la plataforma VivaLive TV, solo se tendrá que bajar la aplicación en sus celulares, además también podrá verse en Roku, Apple TV, LG TV y en su sitio web vivalivetv.com.

