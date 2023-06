Actualización Epidemiológica Semanal de la OMS sobre el COVID-19

A nivel mundial, se informaron más de un millón de casos nuevos y más de 5700 muertes en los últimos 28 días (del 29 de mayo al 25 de junio de 2023).

Si bien cinco regiones de la OMS informaron disminuciones tanto en casos como en muertes, la región de África informó una disminución en los casos pero un aumento en las muertes. Hasta el 25 de junio de 2023, se han notificado más de 767 millones de casos confirmados y más de 6,9 millones de muertes en todo el mundo.

Los casos informados no son una representación precisa de las tasas de infección debido a las reducciones en las pruebas y los informes a nivel mundial.

Durante este período de 28 días, solo el 62% (146 de 234) de los países y territorios informaron al menos un caso, una proporción que ha ido disminuyendo desde mediados de 2022.