Se acabó la Pandemia! OMS pone fin a la alerta internacional por el COVID-19

Covid-19 ya no es una emergencia de salud global, anunció el viernes la Organización Mundial de la Salud.

El Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS discutió la pandemia este jueves en su 15ª reunión sobre covid-19 y el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, coincidió en que se espera que la declaración de Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional, o PHEIC, debe finalizar .

“Durante más de un año, la pandemia ha tenido una tendencia a la baja”, dijo Tedros en una conferencia de prensa el viernes.

«Esta tendencia ha permitido que la mayoría de los países vuelvan a la vida tal como la conocíamos antes de la COVID-19″, dijo Tedros. “Ayer, el comité de emergencia se reunió por decimoquinta vez y me pidió que declarara el fin de una emergencia de salud pública de interés internacional. Acepté ese consejo».

La organización declaró el brote de coronavirus como una emergencia de salud pública de interés internacional en enero de 2020, unas seis semanas antes de caracterizarlo como una pandemia.

Un PHEIC crea un acuerdo entre países para cumplir con las recomendaciones de la OMS para el manejo de la emergencia. Cada país, a su vez, declara su propia emergencia de salud pública, declaraciones que tienen peso legal. Los países los usan para reunir recursos y prescindir de reglas para aliviar una crisis.

Estados Unidos está listo para dejar que su emergencia de salud pública de covid-19 termine el 11 de mayo.

Ha habido más de 765 millones de casos confirmados de covid-19 desde el comienzo de la pandemia, según datos de la OMS. Casi 7 millones de personas murieron hasta ahora. Europa tuvo la mayor cantidad de casos confirmados en general, pero el continente americano informó la mayor cantidad de muertes. Aproximadamente 1 de cada 6 muertes totales ocurrieron en EE.UU.

Los casos alcanzaron su punto máximo en diciembre de 2022 cuando la subvariante ómicron se extendió por todo el mundo y azotó con particular fuerza al Pacífico occidental. Pero se adminisraron miles de millones de dosis de vacunas en todo el mundo, y las muertes se han mantenido muy por debajo de los picos anteriores.

