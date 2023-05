OMS, Actualización Epidemiológica Semanal sobre el COVID-19, del 3 al 30 de abril de 2023

A nivel mundial, se informaron casi 2,8 millones de casos nuevos y más de 17 000 muertes en los últimos 28 días (3 al 30 de abril de 2023), una disminución del 17 % y el 30 %, respectivamente, en comparación con los 28 días anteriores (6 de marzo al 2 de abril). 2023).

El panorama es mixto a nivel regional, con aumentos en los casos notificados y muertes observadas en las regiones del Sudeste Asiático, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental, y disminuciones en otras regiones.

Al 30 de abril de 2023, se han informado más de 765 millones de casos confirmados y más de 6,9 millones de muertes en todo el mundo.

Los casos de COVID-19 informados están subestimados, como lo muestran las encuestas de prevalencia.

Esto se debe en parte a la reducciones en las pruebas y retrasos en la notificación en muchos países. Por lo tanto, los datos presentados en este informe son incompleta y debe interpretarse con cautela. Además, los datos de semanas anteriores se actualizan continuamente actualizándose para incorporar cambios retrospectivos en los casos y muertes de COVID-19 notificados por países.

Presentamos cambios en las tendencias epidemiológicas utilizando un intervalo de 28 días. Esta ventana de tiempo más amplia ayuda a tener en cuenta por demoras en la notificación, suavizar las fluctuaciones semanales en el número de casos y continuar brindando una imagen clara de dónde se está acelerando o desacelerando la pandemia. Los datos desglosados siguen estando accesibles en la OMS Panel de control de COVID-19, donde el conjunto de datos completo está disponible para su descarga.

Distribución geográfica y prevalencia

A nivel mundial, del 3 al 30 de abril de 2023 (28 días), se compartieron 30 147 secuencias de SARS-CoV-2 a través de GISAID. Quién es actualmente supervisando dos variantes de interés (VOI), XBB.1.5 y XBB.1.16, y siete variantes bajo supervisión (VUMs) y sus linajes descendientes. Los VUM son BA.2.75, CH.1.1, BQ.1, XBB, XBB.1.9.1, XBB.1.9.2 y XBF.

A nivel mundial, se ha informado XBB.1.5 en 106 países. En la semana epidemiológica 15 (10 al 16 de abril de 2023), XBB.1.5 representó el 46,7% de las secuencias, una disminución del 49,3% en la semana epidemiológica 11 (13 al 19 de marzo de 2023).

Se ha notificado XBB.1.16 en 40 países. En la semana 15, XBB.1.16 representó el 5,7 % de las secuencias, un aumento del 2,0% en la semana 11.

Hospitalizaciones y admisiones en UCI

A nivel global, durante los últimos 28 días (27 de marzo al 23 de abril de 2023), se reportaron un total de 121 329 nuevas hospitalizaciones y 2640 nuevas admisiones a la unidad de cuidados intensivos (UCI) (Figura 5). Esto representa una disminución del 23 % y del 11 % en las nuevas hospitalizaciones y en las admisiones en la UCI, respectivamente, en comparación con los 28 días anteriores (27 de febrero al 26 de marzo de 2023).

Los datos de hospitalización presentados son preliminares y pueden cambiar a medida que haya nuevos datos disponibles.

Además, los datos de hospitalización están sujetos a retrasos en la notificación. Es probable que estos datos también incluyan hospitalizaciones con casos incidentales de infección por SARS-CoV-2 y aquellas debidas a la enfermedad COVID-19.

