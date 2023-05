OMS, La colaboración local es clave para el progreso global hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud.

Ginebra, Mayo de 2023– Las 13 agencias signatarias del Plan de acción mundial para una vida sana y el bienestar para todos (SDG3 GAP) publicarán hoy un nuevo informe de progreso. El informe titulado “¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Que sigue?» refleja cuatro años de trabajo conjunto de las principales agencias multilaterales que describen lo que ha funcionado y lo que no en el fortalecimiento de la colaboración y el apoyo para acelerar el progreso del país hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la salud.

Este año marca el punto medio del camino hacia los ODS, pero el mundo se está quedando atrás para alcanzar los objetivos globales. Desde su lanzamiento en 2019, SDG3 GAP permitió la creación de nuevas estructuras de colaboración entre las agencias signatarias en áreas clave como el financiamiento sostenible y la atención primaria de salud, entre otras. Al menos 67 países participan en uno o más de los temas aceleradores de GAP SDG3.

«Hemos hecho un progreso importante, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer para mejorar la forma en que las organizaciones multilaterales trabajan juntas para apoyar a los países. Debemos escuchar lo que los países nos dicen y actuar de acuerdo con su orientación», dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS y Presidente del Grupo de Directores de GAP ODS 3. «Agradezco a los socios por su colaboración y por las autoevaluaciones honestas contenidas en este informe».

El informe proporciona seis recomendaciones clave para garantizar que los países se beneficien de un apoyo más ágil y para cumplir los compromisos asumidos en el SDG3 GAP. Éstas incluyen:

Continuar el ciclo de mejora de las BPA del ODS 3 para la salud recabando las opiniones de los Estados miembros sobre cómo colaboramos a nivel nacional y respondiendo a las recomendaciones relacionadas;

Mantener GAP como plataforma de colaboración;

Fomentar una colaboración más sólida a nivel de país en atención primaria de la salud y explorar nuevos temas temáticos, como los sistemas de salud resilientes al clima;

Aplicar conjuntamente nuevos enfoques a nivel de país, como el enfoque de entrega por impacto;

comprometerse más con la sociedad civil; y

comprometerse más con la sociedad civil; y Trabajar con los Estados miembros para fortalecer los incentivos para la colaboración a través del liderazgo político, la dirección de la gobernanza y la financiación para apoyar la colaboración.

Los hallazgos clave del informe se incorporarán a las discusiones de la próxima Cumbre de los ODS de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Reunión de Alto Nivel sobre Cobertura Universal de Salud en septiembre de 2023.

Los meses previos a estos eventos clave brindan la oportunidad de un impulso conjunto de los Estados miembros y las agencias multilaterales para identificar formas de implementar las recomendaciones y preparar el terreno para aprovechar al máximo una colaboración más sólida y acelerar el progreso hacia los ODS relacionados con la salud en la segunda mitad del plazo de los ODS.

