Informe Epidemiológico Semanal de la OMS sobre el COVID-19 hasta el 11 de junio de 2023

A nivel mundial, se informaron casi 1,5 millones de casos nuevos y 7300 muertes en los últimos 28 días (del 15 de mayo al 11 de junio de 2023).

A nivel regional, las seis regiones de la OMS informaron disminuciones en casos y muertes.

Hasta el 11 de junio de 2023, se han notificado más de 767 millones de casos confirmados y más de 6,9 millones de muertes en todo el mundo.

Los casos informados no son una representación precisa de las tasas de infección debido a las reducciones en las pruebas y a las continuas reducciones en los informes a nivel mundial.

Durante este período de 28 días, solo el 59% (139 de 234) de los países y territorios informaron casos, una proporción que ha disminuido constantemente desde mediados de 2022.

El Informe Epidemiológico Semanal sobre el COVID-19 es presentado por la OMS a través de su oficina de prensa.

