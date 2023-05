La OMS publica el Plan Estratégico Global de Preparación, Disponibilidad y Respuesta ante la COVID-19 actualizado 2023-2025

Ginebra, Mayo de 2023. La OMS ha publicado hoy un Plan Estratégico Mundial de Preparación, Disponibilidad y Respuesta (SPRP) actualizado para la COVID-19 2023-2025. Este es el cuarto plan estratégico de la OMS para el COVID-19.

El documento es una guía para los países sobre cómo manejar el COVID-19 durante los próximos dos años en la transición de una fase de emergencia a una respuesta sostenida a más largo plazo.

Aunque estamos en una posición mucho más sólida para enfrentar la pandemia de COVID-19, el virus llegó para quedarse y los países deben manejarlo junto con otras enfermedades infecciosas.

El Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional sobre COVID-19 se reúne por decimoquinta vez mañana, 4 de mayo de 2023, para asesorar al Director General de la OMS sobre si la pandemia sigue siendo una emergencia de salud pública de interés internacional: el SPRP 2023-25 será útil para orientar a los países en la gestión de la COVID-19, independientemente de que la pandemia siga siendo una emergencia de salud pública de interés internacional.

Descripción general

A medida que la pandemia de COVID-19 entra en su cuarto año, la vigilancia ha disminuido drásticamente. Si bien los casos y las muertes informados semanalmente se encuentran en el nivel más bajo desde que comenzó la pandemia, millones continúan infectados o reinfectados con SARS-CoV-2 y miles de personas mueren cada semana. En este momento crucial, la OMS ha actualizado su plan estratégico de preparación y respuesta para 2023-2025. La estrategia actualizada de dos años se basa en los objetivos del SPRP de 2022 y apoya a los países mientras trabajan para hacer la transición de sus actividades críticas de respuesta de emergencia a la prevención, el control y la gestión sostenidos a largo plazo de la enfermedad COVID-19.

