Según la OMS, El COVID-19: «Todavía es una amenaza» y recomienda tomar estas acciones

Según la OMS, El COVID-19 «Todavía es una amenaza».

El virus sigue circulando en todo el mundo, y se siguen produciendo nuevos casos y muertes.

El virus sigue mutando, lo que podría dar lugar a nuevas variantes más transmisibles o virulentas.

Las vacunas y los tratamientos actuales son eficaces para prevenir la enfermedad grave y la muerte, pero no son perfectos.

Muchas personas en todo el mundo siguen sin estar vacunadas o no han recibido la dosis de refuerzo.

En concreto, la OMS señala los siguientes factores que contribuyen a la persistencia de la amenaza del COVID-19:

La disminución de las pruebas y la notificación de casos. En muchos países, se han reducido las pruebas y la notificación de casos de COVID-19. Esto hace que sea más difícil seguir la evolución del virus y tomar medidas para controlarlo.

En muchos países, se han reducido las pruebas y la notificación de casos de COVID-19. Esto hace que sea más difícil seguir la evolución del virus y tomar medidas para controlarlo. La aparición de nuevas variantes. Se han identificado varias nuevas variantes del COVID-19, algunas de las cuales son más transmisibles o virulentas que las anteriores. Estas nuevas variantes podrían provocar un nuevo aumento de los casos y las muertes.

Se han identificado varias nuevas variantes del COVID-19, algunas de las cuales son más transmisibles o virulentas que las anteriores. Estas nuevas variantes podrían provocar un nuevo aumento de los casos y las muertes. La desigualdad en el acceso a las vacunas y los tratamientos. Muchas personas en todo el mundo, especialmente en los países de bajos ingresos, siguen sin estar vacunadas o no han recibido la dosis de refuerzo. Esto las pone en mayor riesgo de contraer la enfermedad grave y la muerte.

La OMS alertó esta semana de un aumento del 42 % en las hospitalizaciones y de un 62 % en los ingresos en UCI por covid, unas cifras que una vez más son incompletas, ya que la organización sólo recibe información de apenas una veintena de países, de un total de más de 200 territorios.

«No estamos en una crisis, no tenemos los niveles de impacto del pico de la pandemia en 2021, 2022 o incluso 2023, pero la covid es todavía una amenaza a la salud global y está causando demasiados problemas que podríamos evitar», resumió la jefa técnica de la unidad anticovid de la OMS.

Van Kerkhove recordó también el problema que genera el llamado «covid largo», síntomas multiorgánicos que sufren alrededor de un 6 % de los enfermos tras su alta y que pueden prolongarse durante meses o años.

«Nos preocupa que en cinco, 10, 20 años podamos ver efectos en forma de problemas cardíacos, pulmonares o neurológicos», admitió la experta norteamericana.

Van Kerkhove reconoció que después de cuatro años «hay cierta complacencia, en un momento en el que la mayoría de la gente no quiere hablar de la covid, quizá en parte por el trauma que mucha gente ha tenido».

La enfermedad «ha causado graves impactos en la salud mental, tanto para los que la han sufrido directamente como aquellos que perdieron seres queridos», subrayó.

Vacunas y mascarillas

Van Kerkhove recordó las recomendaciones de la OMS en lo referente a vacunaciones (se aconsejan dosis de refuerzo cada seis o doce meses para personas mayores, trabajadores sanitarios y otros grupos vulnerables) como en el uso de mascarillas en determinados casos.

Hola. La OMS dice que el COVID-19 sigue siendo una amenaza por las siguientes razones:

El virus sigue circulando en todo el mundo, y se siguen produciendo nuevos casos y muertes.

El virus sigue mutando, lo que podría dar lugar a nuevas variantes más transmisibles o virulentas.

Las vacunas y los tratamientos actuales son eficaces para prevenir la enfermedad grave y la muerte, pero no son perfectos.

Muchas personas en todo el mundo siguen sin estar vacunadas o no han recibido la dosis de refuerzo.

En concreto, la OMS señala los siguientes factores que contribuyen a la persistencia de la amenaza del COVID-19:

La disminución de las pruebas y la notificación de casos. En muchos países, se han reducido las pruebas y la notificación de casos de COVID-19. Esto hace que sea más difícil seguir la evolución del virus y tomar medidas para controlarlo.

En muchos países, se han reducido las pruebas y la notificación de casos de COVID-19. Esto hace que sea más difícil seguir la evolución del virus y tomar medidas para controlarlo. La aparición de nuevas variantes. Se han identificado varias nuevas variantes del COVID-19, algunas de las cuales son más transmisibles o virulentas que las anteriores. Estas nuevas variantes podrían provocar un nuevo aumento de los casos y las muertes.

Se han identificado varias nuevas variantes del COVID-19, algunas de las cuales son más transmisibles o virulentas que las anteriores. Estas nuevas variantes podrían provocar un nuevo aumento de los casos y las muertes. La desigualdad en el acceso a las vacunas y los tratamientos. Muchas personas en todo el mundo, especialmente en los países de bajos ingresos, siguen sin estar vacunadas o no han recibido la dosis de refuerzo. Esto las pone en mayor riesgo de contraer la enfermedad grave y la muerte.

En conclusión, la OMS considera que el COVID-19 sigue siendo una amenaza para la salud mundial, y que es necesario continuar con las medidas de prevención y control, como la vacunación, el uso de mascarillas y el distanciamiento social.

«Recomendamos que todo el mundo utilice mascarilla en las instalaciones sanitarias», insistió la experta, quien también aconsejó el uso de esta protección en personas enfermas con el fin de reducir el contagio de dolencias respiratorias.

La alegría de haber terminado la pandemia no duró mucho tiempo como podemos leer a continuación la OMS decretó fin de la pandemia hace 8 meses:

Según la OMS, El COVID-19: «Todavía es una amenaza» y recomienda tomar estas acciones was last modified: by