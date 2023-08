La OMS emite evaluación de riesgo inicial sobre la variante COVID-19 EG.5

De acuerdo al organismo rector de la salud mundial:

EG.5 es un linaje descendiente de XBB.1.9.2, que tiene el mismo perfil de aminoácidos de pico que XBB.1.5. EG.5 se informó por primera vez el 17 de febrero de 2023 y se designó como una variante bajo monitoreo (VUM) el 19 de julio de 2023. Con esta evaluación de riesgo, estamos designando a EG.5 y sus sublinajes como una variante de interés (VOI).

EG.5 lleva una mutación de aminoácido F456L adicional en la proteína de pico en comparación con la subvariante original XBB.1.9.2 y XBB.1.5. Dentro del linaje EG.5, la subvariante EG.5.1 tiene una mutación en pico adicional Q52H y representa el 88 % de las secuencias disponibles para EG.5 y sus linajes descendientes.

Hasta el 7 de agosto de 2023, se han enviado a GISAID 7354 secuencias de Omicron EG.5 de 51 países. La mayor parte de las secuencias de EG.5 son de China (30,6 %, 2247 secuencias). Los otros países con al menos 100 secuencias son Estados Unidos de América (18,4%, 1356 secuencias), República de Corea (14,1%, 1040 secuencias), Japón (11,1%, 814 secuencias), Canadá (5,3%, 392 secuencias ), Australia (2,1 %, 158 secuencias), Singapur (2,1 %, 154 secuencias), Reino Unido (2,0 %, 150 secuencias), Francia (1,6 %, 119 secuencias), Portugal (1,6 %, 115 secuencias) y España (1,5%, 107 secuencias).

A nivel mundial, ha habido un aumento constante en la proporción de EG.5 informados. Durante la semana epidemiológica 29 (17 al 23 de julio de 2023), la prevalencia global de EG.5 fue de 17,4%. Este es un aumento notable con respecto a los datos informados cuatro semanas antes (semana 25, 19 al 25 de junio de 2023), cuando la prevalencia global de EG.5 fue del 7,6 %.

Según la evidencia disponible, el riesgo para la salud pública que representa EG.5 se evalúa como bajo a nivel mundial, lo que se alinea con el riesgo asociado con XBB.1.16 y los otros VOI que circulan actualmente (consulte la tabla de evaluación de riesgos a continuación). Si bien EG.5 ha mostrado una mayor prevalencia, ventaja de crecimiento y propiedades de escape inmunitario, hasta la fecha no se han informado cambios en la gravedad de la enfermedad. Si bien se han observado aumentos simultáneos en la proporción de EG.5 y hospitalizaciones por COVID-19 (más bajos que en olas anteriores) en países como Japón y la República de Corea, no se han establecido asociaciones entre estas hospitalizaciones y EG.5. Sin embargo, debido a su ventaja de crecimiento y sus características de escape inmunitario, EG.5 puede causar un aumento en la incidencia de casos y volverse dominante en algunos países o incluso a nivel mundial.

La OMS y su Grupo Técnico Asesor sobre la Evolución del SARS-CoV-2 (TAG-VE) continúan recomendando que los Estados Miembros prioricen acciones específicas para abordar mejor las incertidumbres relacionadas con el escape de anticuerpos y la gravedad de EG.5. Los plazos sugeridos son estimaciones y variarán de un país a otro en función de las capacidades nacionales:

• Comparta información sobre la ventaja de crecimiento de EG.5 en su país y/o proporcione información de secuencia (1-4 semanas).

• Realice ensayos de neutralización utilizando sueros humanos, representativos de la(s) comunidad(es) afectada(s) y aislamientos de virus vivos EG.5 (2-4 semanas, consulte la tabla a continuación para ver los resultados realizados anteriormente).

• Realice una evaluación comparativa para detectar cambios en los indicadores de gravedad continuos o ad hoc (4 a 12 semanas; consulte la tabla a continuación para ver los resultados de estudios realizados anteriormente).

La OMS y su Grupo Asesor Técnico sobre la Composición de la Vacuna contra el COVID-19 (TAG-CO-VAC) continúan evaluando regularmente el impacto de las variantes en el desempeño de las vacunas contra el COVID-19 para informar las decisiones sobre las actualizaciones de la composición de la vacuna.(2)

La evaluación de riesgos a continuación se basa en la evidencia disponible actualmente y se revisará periódicamente a medida que se disponga de más evidencia y datos de países adicionales.

Entre los VOI y VUM que presentan la mutación F456L y para el período del 19 de junio al 23 de julio de 2023, EG.5 es el más notificado con un 49,1 %, en comparación con otros VOI y VUM, incluidos XBB.1.16.6 (4,88 %), FL.1.5 .1 (4,41 %), XBB.1.5.10 (4,06 %), XBB.1.5.72 (3,52 %), EG.6.1 (3,26 %), FD.1.1 (3,07 %), EG.5.2 (3,06 %) , FE.1.1 (2,58 %), FL.15 (2,47 %), FE.1.2 (2,09 %), XBB.1.5.70 (1,91 %), GK.1 (1,83 %), FE.1.1.1 (1,68 %), XBB.1.5.59 (1,31 %), XBB.1.5 (1,27 %), GN.1 (1,26 %), XBB.1.16.9 (1,15 %), FL.1.5 (1,08 %) y XBB. 1.9.1 (1.07%), entre otros con prevalencia reportada menor al uno por ciento.

Más información