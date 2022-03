Adrián Matos protagonizará para Telemundo Studios, “El doctor de los milagros”

El proyecto está inspirado en la vida y obra del beato venezolano, José Gregorio Hernández…

En el marco del Telemundo Studios Screening 2022, Karen Barroeta (Vicepresidenta Ejecutiva de Producción y Desarrollo para Telemundo Global Studios), anunció dos series unitarias que arrancan producción próximamente; una de ellas corresponde a “El doctor de los milagros” proyecto que será protagonizado por el actor y productor venezolano, Adrián Matos.

“El doctor de los milagros” (título por confirmar) es una historia de fe inspirada en el beato, José Gregorio Hernández, conocido por atender las dolencias y la salud de los pobres.

Con esta historia Adrián regresaría a la pantalla chica, y es que en los últimos años él ha enfrentado proyectos teatrales, de animación, y producción gracias a la dirección que maneja con la empresa de entretenimiento, Miami Cuchos, firma que forma parte de su autoría.

Con exitosas temporadas y una asombrosa asistencia de público internacional, Adrián Matos presentó en Miami el proyecto teatral “El Santo Patriota”, un proyecto que resume la vida y obra del doctor José Gregorio Hernández y que le sirvió a los ejecutivos de Telemundo para evaluar y darle a él esta interpretación principal para el seriado televisivo que recientemente se ha anunciado.

Entre los lanzamientos que Telemundo Studio comenzará a producir también están: “El Señor de los cielos 8”, “El Conde”, “Todos los nombres de Aura”, y “Cuando habla una mujer” por nombrar algunos de los 25 proyectos que tienen en desarrollo para este 2022.

“Se trata de historias que conectan, son únicas, de sagas familiares, historias universales con altos valores de producción” agregó Barroeta.

Para mayor información pueden seguir las cuentas de Instagram: @adrianpresenta / Jefe de prensa: Jheisson Rodríguez (@jheirod)

Adrián Matos protagonizará para Telemundo Studios, “El doctor de los milagros” was last modified: by

En: Gente