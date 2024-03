Néstor Pacheco: un sonero de la salsa venezolana

Néstor Pacheco es un músico, compositor y productor venezolano, reconocido por su trayectoria en el género de la salsa. Nacido en Caracas y criado en la parroquia San José Cotiza, una de las más populares de la ciudad, Pacheco viene de una familia de percusionistas destacados, entre ellos su padre, Elio Pacheco, fundador de la Dimensión Latina.

Desde joven, Néstor Pacheco se inició en el mundo de la salsa, trabajando con orquestas como La Dimensión Latina, Mafia Latina, Los Pachecos, Dimensión de Siempre, Pasión Juvenil, Coco y su Sabor Matancero, entre otras. También ha acompañado a artistas de talla internacional como Andy Montañez, Nino Segarra, Willie Colón, Willie González, Maelo Ruiz, Eddie Santiago, Pedro Conga, Tito Gómez, Kim de los Santos, Raulin, David Pabón, etc.

Como compositor, Pacheco ha creado éxitos como «Que Ternura», grabada por La Dimensión Latina, «Tu Partida», con la voz principal de los adolescentes en sus comienzos, «Pero ya», grabada por la orquesta Pasión Juvenil en la voz de Wilmer Lozano, y «Señora», grabada por la orquesta de Franklin y Alonso.

Pacheco también ha emprendido varios proyectos musicales propios, como la orquesta «Nosotros Mismos», la única donde los ejecutantes son los que cantan, el homenaje a la Dimensión Latina, donde grabó varios de sus temas con los nuevos soneros venezolanos, la orquesta Retrombón, con la que hizo un disco de salsa dura llamado «Homenaje a Aquellos Soneros», y la orquesta Somos ‘7’, con la que lanzó el álbum «Regresando a la Calle» en 2020.

Además, Pacheco ha colaborado con productores de otros países, como el dominicano Charlie Perez, con quien hizo el tema «Salsa con Sabor», y los mexicanos DJ Sonero y DJ Lindo, con quienes ha grabado varios guaguancós.

Néstor Pacheco es uno de los exponentes más importantes de la salsa venezolana, con una carrera de más de 30 años, en la que ha demostrado su talento, versatilidad y sabor. Su música es una muestra de la riqueza y diversidad de la cultura salsera de su país, que sigue vigente y renovándose con cada generación.

