¿Quieres que tus productos y servicios sean vistos en más de 70 países? Estamos de promoción! Haz click aquí, contáctanos ahora mismo y solicita este espacio...

Cerrando el Cape Epic Sudáfrica 2024 los veneolanoa quedaron entre los 12 mejores del mundo

Culminó Cape Epic Sudáfrica 2024

Venezolanos rankeados entre los 12 mejores del mundo.

(XTX Latam) Con el triunfo de Howard Grotts y Matthew Beers, cerró la edición 2024, de la Cape Epic en su vigésima edición, así que el equipo Specialized-Toyota-NinetyOne por segundo año consecutivo se lleva la gloria de este bike marathon, en la cual el team Avante- Dreambike logró alcanzar la décima segunda posición en su categoría mixta.

Esta es la tercera vez que participa el surafricano Matthew Beers y la segunda para el estadounidense Howard Grotts. En el podio final de la categoría masculina los acompañan Nino Schurter y Sebastian Fini como segundos clasificados, del equipo World Bicycle Relief, y Hans Becking y Wout Alleman como terceros, del equipo español Buff-Megamo Team.

La dupla guayanesa del Team Avante-DreamBike Johan Rodríguez en su segunda vez participando y la campeona panamericana Marcia Barrios, conquistaron las indomables tierras de África al finalizar el Absa Cape Epic, el reto de Mountain Bike más difícil del mundo, consiguiendo la novena posición en la séptima y última etapa. Con este resultado quedaron en el décimo segundo lugar de la clasificación general.

El desempeño de Johan y Marcia destaca sobre todo por lo ocurrido durante dicha etapa final, pues en el recorrido una de las bicicletas presentó una ruptura de válvula en las ruedas que terminó en pinchazo, aparte que mientras esto ocurría, un grupo grande de corredores sobrepasó a la dupla. Sin embargo el equipo se recuperó y rebasó nuevamente a todos los que se les adelantaron.

El Team Avante-DreamBike celebró y se mantuvo súper contento por el logro, que no es para menos, ya que la Cape Epic es el desafío final, incluso aquellos que terminan de último son celebrados por haber sobrepasado un reto tan exigente, así que los atletas dejaron a Venezuela y Guayana en lo más alto.

Toda esta emocionante travesía del team se vivió a través de la cobertura diaria de XTX Latam Agency y se consolidó gracias al apoyo al deporte de Avante Bureau Shipping y DreamBike.

Cerrando el Cape Epic Sudáfrica 2024 los veneolanoa quedaron entre los 12 mejores del mundo was last modified: by