Exposición del artista venezolano Alexander Martínez se presenta en Nueva Jersey

Una exposición titulada Miradas del pensamiento, del artista venezolano Alexander Martínez, se presenta actualmente en Nueva Jersey, en los espacios del William V. Musto Cultural Center, con un conjunto de obras de reciente producción, en las que el artista trabaja la pintura, el dibujo y la instalación.

“El proceso de conceptualización y ejecución de la obra de Martínez, responde a las experiencias que vive y percibe, con la totalidad de sus sentidos, de los acontecimientos que transcurren en la cotidianidad urbana y otros espacios del mundo, vivencias que encauza hacia su universo interior, ámbito desde el que procesa y transmuta la realidad externa, despojándola de realismo, de sus rasgos objetivos, propios de la realidad real, para entregarnos un discurso visual contentivo de imágenes cargadas de subjetividad, de emociones y sentimientos, de inventiva e imaginación, producto de las miradas de su pensamiento interior”, según afirma el curador y crítico de arte, José Gregorio Noroño.

“En su búsqueda y formación como artista, Martínez ha estudiado movimientos tales como el expresionismo, el cubismo y el surrealismo, de quienes ha sabido aprovechar algunos principios estéticos, los cuales ha replanteado, reinterpretado y aplicado en su discurso visual, según sus intereses artísticos, aunque lo expresionista ha sido un componente preponderante en casi toda su producción”, expresa el curador.

En palabras de José Gregorio Noroño, “En sus composiciones observamos figuras, rostros y formas exageradas, distorsionadas, grotescas, retorcidas, mordaces, fragmentadas, aspectos que él subraya mediante el tratamiento de la línea irregular, sinuosa, de la mancha gestual, espontánea. Otras características en su obra son lo abigarrado, lo laberíntico, lo caótico, dispuestos en toda la superficie del soporte en el que se despliegan detalles de acontecimientos urbanos y de otros territorios del mundo, orientados de manera simultánea, entretejida, yuxtapuesta y/o superpuesta”.

Asimismo, el curador señala que “en esta exposición nos encontramos con propuestas visuales en las que Martínez incorpora elementos extrapictóricos, objetos encontrados, como pedazos de vidrio, por ejemplo, material que agrega en algunas de sus composiciones para aludir a la ira, en las que, aparte de la figura representada, se refleja la imagen del espectador de manera fragmentada, interesante este efecto que induce a la reflexión, además. Otra obra atractiva es la instalación con luz, en la que el artista hace uso de materiales aprovechables, que reincorpora en ella para crear una metáfora visual con la que se propone hacer una ofrenda al agua, recurso vital que se agota por el acelerado crecimiento demográfico y el cambio climático, propuesta que, de igual modo, nos ilumina, nos llama a la reflexión”.

Alexander Martínez nació en Calabozo, estado Guárico, y actualmente reside en Nueva York (Estados Unidos). Posee una amplia trayectoria artística durante la cual ha exhibido su obra en numerosas exposiciones colectivas e individuales, en Venezuela y otros países como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Colombia, Bolivia, República Dominicana y Cuba; además su obra forma parte de colecciones nacionales e internacionales.

La exposición Miradas del pensamiento, del artista venezolano Alexander Martínez, se estará presentando hasta el 15 de mayo de 2024, en los espacios del William V. Musto Cultural Center, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Marisela Montes

