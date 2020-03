¿Ahora si quieren inmigrantes profesionales? EEUU busca médicos extranjeros para trabajar por un rato y después se vayan

¿Ahora si quieren inmigrantes profesionales? EEUU buscan a médicos extranjeros para trabajar por un rato y después se vayan.

Con unas condiciones leoninas el gobierno de Estados Unidos pretende que los médicos de otros países viaje o si están de visita se queden a trabajar en el país norteño, que ellos le van a dar una «extensión» del visado mientras a ese gobierno le «convega» que estén allí desempeñando funciones que nadie quiere hacer.

Departamento de Estado publicó un aviso en las últimas horas en su página web, donde instó a los médicos extranjeros que tengan una solicitud aprobada de visado -tanto si es como inmigrante o no inmigrante- o un certificado de elegibilidad en un programa de intercambio que pidan cita a través de la página web del consulado o embajada estadounidense más próximo para seguir adelante con el proceso.

Cabe la pregunta… ¿Porqué ahora sí, de la noche a la mañana, cómo por arte de magia, «flexibilizan» sus condiciones migratorias cuando su historial de adversión a la migración de profesionales altamente capacitados ha sido épica?

Recordemos que las visas H1B las que otorgan alrededor de 55mil al año, fueron canceladas prácticamente por la administración de Trump, además, la Visa tipo O, un visado especial para quienes tienen habilidades especiales en un campo específico de la ciencia le fueron puestas miles de trabas y canceladas las que estaban en proceso en los meses anteriores a la pandemia del coronavirus COVID-19.

El Departamento de Estado señaló que los profesionales médicos extranjeros que se encuentran en EE.UU., con visado de no inmigrante del tipo J-1, dirigido a aquellos que participan en programas de intercambio educativo, pueden consultar con su sponsor para extender su estancia, y recordó que esta puede ampliarse a entre un año y siete, es decir, para colmo los médicos deberían arreglar ellos mismos su extensión y pagar por ello, ya que todos los trámites de inmigración recién acaban de aumentarse sus costos buscando evitar que menos personas accedan a ellos.

En su notificación, el Gobierno de EE.UU. hizo hincapié en que la expiración de un visado estadounidense no tiene por qué determinar cuánto tiempo se puede permanecer en el país, pero en la práctica esto los deja en un limbo jurídico que posteriormente puede convertirse en una cárcel de inmigración para aquellos que no tengan un status legal pasada la pandemia.

Es decir, al final del día no están actuando cómo España e Italia, que aplicaron medidas de emergencia exonerando de cualquier trámite a los profesionales de la salud que quisieran aplicar, simplemente solicitaron un título médico válido en el país de origen.

Es muy fácil para ellos que a estas alturas y por su mal proceder ante la pandemia pedir a inmigrantes profesionales que vayan a trabajar en condiciones precarias exponiendo su vida y nisiquiera obtener un visado permanente con opción a ciudadanía de un país que se ufana de ser fundado por inmigrantes.

Las letras pequeñas del contrato:

» La disponibilidad de la visa de trabajo tipo H y J está reservada solo para los profesionales médicos que se encuentren en sus países o que ya estén en el país por medio de la Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG). No aplica para profesionales de la salud que ingresaron al país de forma ilegal o que dejaron vencer su visa y se quedaron en el país sin un estatus legal migratorio. «

