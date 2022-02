Aisha Syed Castro lanza su quinta producción clásica titulada «Heritage»

Miami, FL, 11 de febrero de 2022.- (@MinayaPR) La prodigiosa violinista dominicana Aisha Syed Castro lanza su quinta producción de estudio este 11 de febrero titulada “Heritage” a nivel digital y físico bajo el prestigioso sello discográfico Divine Art Record.

Viajando alrededor del mundo, Aisha inspira con sus perfectas melodías en este nuevo álbum de 15 canciones que a partir de hoy se presentará en las diferentes plataformas sociales y en tiendas alrededor del mundo.

La música de esta grabación no exige una exégesis ni un ensayo detallados ni técnicos: cada pieza habla por sí misma y no es tanto representativa de la obra de cada compositor (aunque en algunos casos es cierto), sino del ‘Heritage’ anunciado por el título del álbum: Herencia de la cultura latina en toda América del Sur, Central y el Caribe, y su fuente original: España.

Esa herencia, que también ha coloreado gran parte de la música popular de los Estados Unidos, trae una música de textura brillante, animada y exótica, llena de bailes, especialmente el tango, nacido en los bares de Buenos Aires de antepasados ​​españoles y cubanos.

Como nativa del Caribe, Aisha Syed Castro se siente totalmente cómoda con esta música, y también ha incluido aquí piezas que tienen un significado personal especial para ella.

Leonard Bernstein (1918-1990) es quizás el mejor ejemplo después de Gershwin, cuyo genio se extendió por igual a los géneros populares y de «música artística». En particular, West Side Story es un musical de Broadway o una ópera de estilo popular pero también lleno de danza. Para esta colección se han elegido tres números, que reflejan la exploración en esta obra de la mezcla (y choque) de las culturas latinoamericana e angloamericana, una historia de amor y división entre neoyorquinos y puertorriqueños.

Al igual que la violinista, el compositor Rafael Solano (o Rafael Solano Sánchez, n. 1931), es dominicano. Anteriormente fue embajador dominicano ante la UNESCO y está activo como pianista, cantautor, compositor y autor; Ha compuesto más de 100 canciones en varios géneros. Su canción más famosa, «Por amor», ha sido grabada por artistas como el tenor de ópera Plácido Domingo. Para este disco el maestro Solano ha creado un arreglo especial de su obra maestra «Una Primavera para el Mundo», una canción que creó en conjunto con René del Risco, quien compuso la letra.

Al compositor argentino Astor Piazzolla (1921-1992) se le atribuye el mérito de sacar el tango sensual y bastante malsano de los bares de la ciudad y transformarlo en una forma genuinamente distintiva de música artística, a menudo denominada «nuevo tango».

Compuso Oblivion en 1982 y apareció en la película italiana de 1984 «Enrico IV». , en esta soberbia interpretación de Aisha, a la perfección.

Una pieza aquí se destaca por no ser de origen español o latino, sino del ballet Gayaneh del compositor armenio Aram Khachaturian (1903-1978), entre otras.

Uno de los sucesos más exitosos en la vida de Aisha es que es la primera latinoamericana en toda la historia en ser aceptada en la escuela de niños prodigios “Yehudi Menuhin School” en Londres, Inglaterra.

Fue colocada por la BBC Radio 3 de Londres, Gran Bretaña en la prestigiosa lista de música clásica «Interpretaciones Milagrosas» por su interpretación en vivo de La Campanella de N. Paganini y designada como Embajadora de Buena Voluntad Cultural Honorífica de su país.

Dentro de los premios recibidos se encuentran el Henry Wood Trust Award en Londres, el premio Sphinx MPower y el Latin Pride National Award en Estados Unidos y siete estatuillas como artista clásica en el extranjero. Además de un reconocimiento del Senado de Nueva York.

Además, ha tocado como solista en festivales notables tales como el Abu Dhabi Music Festival, el Banstead Arts festival y el Leamington Hastings festival, the Yehudi Menuhin International Music Festival en Gstaad, Suiza, en el Fontainebleu Summer Music Festival en Fontainebleu, Francia.

Los violines que Aisha toca son un Antonio Pelizon del siglo XVIII y un Antonius Stradivarius del año 1686 amablemente provistos por Florian Leonhard Fine Violins London.

El día 24 de febrero a las 7pm, Aisha se estará presentando con una performance en el Kennedy Center. Ella tocará su violín y su compañero, Martin Labazevitch tocará el piano. Juntos como dupla darán una presentación que deleitará a todos los espectadores.

Aisha, es muy creyente y como Cristiana le dedica todos sus éxitos y conciertos a Cristo.

Sobre la artista:

Aisha debutó a la edad de 11 años como solista acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional Dominicana ejecutando el concierto en sol menor de Max Bruch para violín y orquesta.

La violinista es graduada del Royal College of Music en Londres donde fue galardonada con la beca completa Soirée d’Or perteneciente a la realeza británica. También recibió beca completa en el Guildhall School of Music and Drama.

Ha tocado en distintos escenarios como solista alrededor del mundo incluyendo el Carnegie Hall de Nueva York, el Palau de les Arts en Valencia, el Concertgebouw en Amsterdam, el Teatro Mayor en Bogotá, el Auditorio Nacional en Uruguay, entre muchos más.

También fue investida por la Universidad Autónoma de Santo Domingo como Profesora Honoraria de la Facultad de Artes y preside la fundación «Music for Life» la cual busca llevar la música clásica a aquellos que por situaciones sociales, económicas y de salud no la pueden acceder.

La violinista ha sido elogiada por la prensa internacional especializada en Alemania, Lituania, Estados Unidos, Corea del Sur, Brasil, Argentina, Los Angeles, La Florida y los Emiratos Árabes Unidos, entre muchos otros países. Cada uno de estos medios mundiales han destacado su talento y prodigio a la hora de tocar su violín.

Actualmente junto al Maestro Gustavo Dudamel es Embajadora de LEALA organización fundada para promover los valores culturales Latinoamericanos y el lenguaje del Español en Estados Unidos.

Para este año se presentará en Argentina dirigida por el Maestro Luis Gorelik, también realizará un recital en Chicago, regresa a China para un concierto e impartir clases magistrales, debutará con la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador interpretando el concierto de Tchaikovsky, tendrá un recital en Miami entre muchos otros destinos a los que regresará.

En el 2023 se verá a Aisha debutar en Montevideo con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Nacional de Uruguay dirigida por el Maestro suizo Stefan Lano.

