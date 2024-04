C.E.R.E.S. continúa su evolución musical con el video del single “Más Que El Viento”

C.E.R.E.S., sorprende con su nuevo single «Más Que El Viento», lanzado en 2023 junto a un fascinante video musical. Conformada por talentosos músicos de Puerto Ordaz, la banda está conquistado la escena musical con su fusión única de rock, electrónica y metal. Su reciente éxito los consolida como una fuerza innovadora en la música venezolana, prometiendo más sorpresas para el futuro

C.E.R.E.S. se formó en el año 2017 en la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, Venezuela, conformada actualmente por Santiago Menéndez (Voz), Francisco Cova (Guitarra), Jean Marco Gudiño (Guitarra), Diego Zamora (Bajo) y Gonzalo Gómez (Batería). Su propuesta musical de Rock está influenciada por el Post-Rock, Metal y Electrónica, que se puede apreciar en sus singles promocionales «Ceres» (2021), que cuenta con un vídeo, «Umbral» (2022), y la versión del tema «Harakiri City» (2022) de Caramelos de Cianuro. Cabe destacar que la banda fueron ganadores del Circuito Nuevas Bandas 2023 – Región Oriente, siendo acreedores de participar en el Festival Nuevas Bandas 2023, organizado por la Fundación Nuevas Bandas en Caracas, Venezuela.

Los temas han sido grabados en Estudio Rec, Puerto Ordaz, Venezuela; mezclado y masterizado por el ingeniero de sonido, Samuel Duque, sexto integrante de la banda e indispensable para el proceso creativo musical. A comienzos del año 2023 presentaron el vídeo del single «Ceres», que estuvo bajo la dirección de Hugo López de Studio Bastard, Puerto Ordaz, Venezuela, quien también se encargó de realizar el vídeo del tema «Más Que El Viento».

“Más Que El Viento se inspira en la música electrónica, sobre todo el Deep House, fusionando elementos con riffs de guitarras cargados y coros pegajosos. La canción transmite un mensaje sobre la naturaleza atemporal de la voluntad, la relación entre el tiempo y lograr nuestras metas”, comentó Jean Marco Gudiño guitarrista de la banda sobre el nuevo single.

En relación al video de “Más Que El Viento”, Gudiño agregó, «Estamos muy emocionados con el resultado final del vídeo de ‘Más Que El Viento’. Fue un proceso creativo intenso pero muy gratificante. Quisimos transmitir la energía y la vibra positiva de la canción a través de imágenes que capturaran la esencia de la música. Trabajar nuevamente con Hugo López fue increíble. Su talento y visión artística realmente elevaron la calidad del vídeo. Nos inspiramos en la serie ‘Dark’ para crear una narrativa intrigante que complementara la música. Creemos que el vídeo logra capturar la esencia de la canción y esperamos que nuestros fans disfruten viéndolo tanto como nosotros disfrutamos haciendo música».

