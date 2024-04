Sarodj nos presenta su nuevo sencillo “millones” un himno de empoderamiento femenino

La artista haitiana sigue posicionándose con fuerza en el mercado musical latino

Luego de realizar una exitosa gira de promoción en Colombia, donde visitó varios medios de comunicación y presentó un impecable show en el Ethernal Fest, Sarodj nos presenta su nuevo sencillo “Millones”, un tema con el que la haitiana busca recordarles a las mujeres que cada una tiene que ser valorada y amada, con un mensaje fuerte de empoderamiento femenino.

Sarodj se ha caracterizado por ser una mujer empoderada que lidera y maneja su carrera artística con determinación, convirtiéndose en una de las artistas femeninas que suenan con fuerza y que están apoderándose del género urbano. Con Millones les recuerda a las mujeres que siempre se deber tener autovaloración y respeto por sí mismas.

Este nuevo sencillo fue producido por el reconocido Jay Elite, como es particular en Sarodj con cada uno de sus sencillos, nos sorprende con las mezclas de ritmos, en Millones se une el urbano con ritmos afro caribeños que marcan tendencias globales y que inspiran a bailar, disfrutar y celebrar la vida, pero conservando su estilo pop urbano.

El videoclip se grabó en República Dominicana bajo la dirección de Decilien Jean Lovensky, en esta ocasión Sarodj luce un nuevo look con el pelo largo, rizado y rojo, mostrándonos esa parte camaleónica a la que nos tiene acostumbrado con sus cambios de estilo. En esta pieza audiovisual se refleja un formato más neutro y sencillo, en el que la artista se muestra disfrutando de la playa y de sí misma.

“En Millones, quiero recordarles a las mujeres que deben darse su valor, y que entiendan que aquel que no la supo valorar, no la merece» Afirmo Sarodj.

En el año 2020 Sarodj fue agregada a la lista de las mujeres más poderosas del mundo que impactan de forma positiva por USA Today. Además, recientemente, durante su paso por la alfombra roja de los Premios Soberano, Sarodj envió un mensaje de resiliencia, poder, y aceptación a través de su vestuario.

Sin lugar a dudas Millones promete convertirse en el nuevo himno del verano, y de las mujeres.

