Cóndor Multicolor estrena ‘Salió del Pecho’, una experiencia personal trascendental

Cóndor Multicolor es un proyecto de las artes que nace en 2020 e involucra performance, música, video, diseño, fotografía y se mueve sin limitantes en el campo de la creatividad. Representa la libertad y el vuelo sin fronteras ni ataduras y la profundidad chamánica de la visión ancestral traída al mundo pop. La iconografía artesanal y ancestral están presentes alrededor de esta propuesta musical al igual que en sus contenidos líricos y en el imaginario audiovisual de Cóndor Multicolor.

Liderado por Juan Riaño como acto performático individual y acompañado en el proceso compositivo y de producción musical del cofundador Alex Fabián Suárez como compositor principal y en el bajo, y la colaboración de Diego Villa en la guitarra líder, Cóndor Multicolor tiene como propósito hacer folclor alternativo colombiano multidiverso de formato internacional.

«Nuestras canciones son psico náuticas, con mensajes metafísicos, espirituales, oníricos, poéticos, surrealistas y edificantes; haciendo un reconocimiento positivo y misterioso como humanos y viviendo una experiencia cósmica en el reino de la magia viviente… la vida», comenta Juan Riaño cuyo proyecto tiene influencias musicales de rock, electrónica, pop, punk, industrial y música andina, clásica, protesta, ambient y medicinal.

‘Salió del Pecho’ es el nuevo lanzamiento de Cóndor Multicolor, es la conversación entre una entidad de luz de una dimensión no material y un ser terrenal que recibe un mensaje edificante para ser difundido y mostrado con el fin de elevar la vibra positiva y la exploración personal. Esta comunicación se da a través de un sueño lúcido y mágico, una experiencia espiritual trascendental en la vida del emisor.

La canción aborda temáticas de proyección, prosperidad, magia, despertar de conciencia y superación de adversidades. Es una invitación a la creatividad y explotar nuestros talentos.

«‘Salió del Pecho’ es un llamado a tu propio ser a eclosionar a pesar de las dificultades que puedas tener, es llamar a nuestro interior como a una puerta que esconde los tesoros y misterios que nos mantienen vivos, corriendo y creando; mientras el contrarreloj de nuestro estado material corre, al mismo tiempo que, al auto descubrirnos, nuestra energía primigenia cósmica se eleva», agrega.

El video de ‘Salió del Pecho’ se grabó en la ciudad histórica amurallada de Cartagena de Indias y es protagonizado por Juan Riaño, el Cóndor Multicolor, y los transeúntes de la ciudad.

‘Salió del Pecho’ está incluida en el disco ‘Solsticio’ de Cóndor Multicolor, un trabajo de doce temas que conforman doce universos distintos en su estilo sonoro.

Para Juan Riaño: «Escuchar el álbum completo es una experiencia de inmersión en el universo de Cóndor Multicolor desde las letras hasta los sonidos. Es conocer el universo de un ser humano que atraviesa todas las canciones experimentando una transformación para trascender hacia el infinito. Es una experiencia de inmersión en las sombras hasta el suicidio, es un viaje que toca las sombras, juega con ellas y las trasciende hacia la luz y el color, en una reafirmación de la vida en medio de una ironía distópica».

Cóndor Multicolor es una propuesta que busca el reconocimiento de un icono sur americano mezclando el folclor, el arte contemporáneo, el rock y la cultura alternativa con elementos de la cultura ancestral del continente original.

«Estamos ad portas de las rodadas y vuelos del Cóndor Multicolor en calles icónicas de Europa y festivales de trance, como también en Cali y Pijao en el Quindío en donde rodaremos ‘La tierra fría’, una canción tradicional que mezcla la música andina, el trip hop y lofi relacionada a las vivencias de los cazadores (mi padre) en la Cordillera de los Andes cafeteros de Pijao, Quindío, mi pueblo natal», puntualiza Juan Riaño.

Cóndor Multicolor quiere reconocer las raíces mágicas y ancestrales de las culturas con proyección artística en el campo de la cultura pop actual, relacionado al redespertar espiritual del ser humano y al reconocimiento del patrimonio inmaterial mágico.

Conoce el universo musical y artístico de Cóndor Multicolor

https://linktr.ee/condormulticolor

