Aislados 1.950 casos sospechosos de COVID-19 en Maracaibo

Un total de 1.950 posibles contagios de coronavirus se encuentran en aislamiento preventivo en Maracaibo, según informó el alcalde bolivariano Willy Casanova al explicar que estos pacientes esperan el resultado de la prueba PCR para su confirmación.

En su acostumbrada transmisión todos los viernes a las siete de la noche, a través Instagram y Facebook, Casanova destacó que se están haciendo unas 2 mil 500 pruebas diarias para captar los casos y aislarlos de manera inmediata, mientras que esta semana suman 619 casos positivos en la ciudad.

Igualmente, anunció que la próxima semana se reforzará el trabajo de despistaje, gracias a la colaboración de 120 jóvenes que se han ofrecido como voluntarios para participar en las labores que buscan proteger a la población y cortar la cadena de trasmisión del virus.

El burgomaestre agradeció el esfuerzo tanto de los voluntarios como el de los profesionales venezolanos y cubanos que componen las brigadas de despistaje masivo; así como el de cada trabajador de los hoteles medicalizados y de los Centro de Diagnóstico Integral.

“Para nosotros es fundamental cuidar la vida de cada paciente de COVID-19”, dijo Casanova al referirse tanto a los sospechosos aislados como a los casos confirmados. “En la medida en que es aislado de su sector y recluido en cuarentena estricta, con los cuidados médicos necesarios, garantizamos la atención al paciente y cortamos la cadena de propagación”.

El alcalde finalizó la trasmisión con un llamado a la participación activa del pueblo maracaibero para que denuncie al trochero, aclarando que no es una acción en contra de la persona, sino por el bien de su salud y la de su comunidad. «Invito a comprender la situación para crear conciencia y no cometer imprudencias”, puntualizó Casanova.

Por María Arellano.

Oficina de Comunicación e Información.