ALARMA MUNDIAL! Coronavirus puede infectar desde una distancia de 2 metros y a través de los ojos

Un grupo de expertos del Comité Estatal para la Salud de China ha advertido este martes que las personas pueden infectarse con el coronavirus 2019-nCoV, que causa un nuevo tipo de neumonía mortal, desde una distancia de hasta dos metros.

«Todos deben llevar puestas mascarillas protectoras y minimizar el número de contactos físicos cercanos», ha declarado Li Xingwang, uno de los citados expertos.

«Al decir ‘cercano’ nos referimos a una distancia de entre uno y dos metros: la infección puede ocurrir desde esa distancia», ha precisado el funcionario.

Li Xingwang también ha agregado que el 2019-nCoV se transmite principalmente por vía aérea, pero también es posible infectarse si el virus entra a través de la conjuntiva de los ojos.

«Se puede contraer el nuevo tipo de neumonía también por contacto: si el virus está en la piel de sus manos y usted se frota los ojos sin darse cuenta, puede infectarse con este virus», cita al funcionario People’s Daily.

Por lo tanto, el experto ha aconsejado usar la mascarilla y lavarse bien las manos: esto «reducirá el riesgo de propagar el virus e infectarse con él».

