Alberto Zayas: 30 años contribuyendo con al arte y cultura dominicana

El reconocido productor y director dominicano regresa a la televisión con el proyecto “The Voice Dominicana”, que se transmitirá desde el domingo 4 de julio por Telesistema

Miami, FL, 27 de junio de 2021.- (@MinayaPR) Tras más de 8 años sin estar en un proyecto fijo, el productor y director dominicano Alberto Zayas regresa a la televisión con el proyecto “The Voice Dominicana”, que se transmitirá desde el domingo 4 de julio, a las 8:00 de la noche por Telesistema, canal 11.

“La televisión está en un buen momento, y nuestro objetivo es seguir aportándole calidad en sus contenidos. Les aseguro que este programa de temporada nos permitirá disfrutar de las grandes voces que hay en nuestro país. Seguiremos aportando y entreteniendo”, aseguró Zayas, al momento de agradecer a Pro Capital Films Estudios a través de su director general Ramón Rodríguez y Ram Group por sumarlo a su gran equipo de profesionales de la industria.

Zayas, quien se ha ganado el respeto en el medio artístico, asegura que la perseverancia y la constancia le han permitido lograr grandes metas en estos 30 años de carrera. “Al contar mi historia quiero que los jóvenes sepan que debemos estar orgullosos de nuestros orígenes, que ningún trabajo es vergonzoso. Con honestidad podremos lograr lo que nos propongamos”.

Para Alberto Zayas el arte es su gran pasión. Cuando era un adolescente pisó por primera vez un estudio de televisión, sin imaginar que ese hecho marcaría para siempre la historia de su vida.

De niño, su deseo era ser arquitecto, pero la televisión lo cautivó con su fascinante magia de crear y comunicar los valores de la cultura dominicana, lo cual se ha convertido en su sello insignia, pues asegura que “toda historia contada debe tener un sentido y un propósito”.

Técnico de profesión y creativo de corazón, Zayas recuerda sus inicios como camarógrafo en el canal 4, luego se desempeñó como realizador hasta llegar a ser productor que es reconocido por su calidad humana e innovadora forma de transmitir sus ideas.

Y es que, para Zayas, quien ama profundamente su país, cada proyecto lo hace con el corazón y con la plena convicción de que debe aportar, entretener y ser recordado por la sociedad.

Sus mentores

Zayas recuerda que en sus inicios contó con el apoyo de grandes profesionales como don Lulio Moscoso, Jean Luis Jorge, Freddy Beras-Goico, Alfonso Rodríguez y Juan Basanta, a quienes considera sus mentores porque fueron su guía y le transmitieron los conocimientos que al día de hoy sigue poniendo en práctica en todos los proyectos que realiza con amor y total entrega.

“Don Freddy Beras-Goico a quien considero como un padre, me inculcó la disciplina y el respeto al púbico, al trabajo y a mí mismo. Con el creció aún más mi sensibilidad, y que, trabajando con dedicación y esmero se pueden lograr todas las metas”.

Del cineasta Jean Luis Jorge “aprendí del trabajo en equipo, que los proyectos se deben hacer con el corazón, con pasión y calidad”.

Al celebrar estos 30 en la televisión, sigue mirando al futuro porque su misión es dejar un legado tangible “porque siempre debemos defender nuestras ideales con humildad y con la fe de que con dedicación, esfuerzo, coherencia, ética y preparación alcanzaremos nuestras metas”.

Reconocimientos

A la fecha, ha sido nominado en más de 10 ocasiones y es ocho veces ganador del galardón más importante de la República Dominicana, “Premios Soberano” -antes Casandra-. Lo que lo ha posicionado como uno de los mejores productores y director de videos en la industria dominicana.

Gracias a su labor en los medios, fue reconocido con el Premio Nacional de la Juventud, galardón otorgado por el Gobierno Dominicano en reconocimiento a la superación y logros personales de los jóvenes de este tiempo.

Fue seleccionado para la XXIV edición del “Libro Grandes Dominicanos” escrito por Carlos T. Martínez con el cual reconoce la trayectoria profesional de hombres y mujeres que con su trabajo y dedicación contribuyen al desarrollo del país.

La Revista Forbes en su edición Centroamérica y República Dominicana. Forbes señala los grandes espectáculos que ha creado Zayas resaltando la creatividad e inspiración del productor por el logro del evento marca país “Un Récord Pa’l Merengue”.

Perfil

Alberto Zayas, quien nació en Santo Domingo, está considerado como uno de los más reconocidos productores y directores del país.

Inició su preparación académica en el Instituto Técnico de Televisión; posteriormente continuó estudiando cinematografía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a la vez que ejercía la labor técnica de camarógrafo. Luego, pasó a ser realizador, hasta convertirse en uno de los más solicitados productores de la televisión dominicana.

Ha trabajado con los más importantes productores y talentos dominicanos. El 13 de junio de este 2021, este ser humano de alma sensible, produjo el primer Teletón de Unicef “Juntos por la niñez”, que se transmitió en una cadena de canales que dieron su apoyo para que los infantes y adolescentes de República Dominicana tengan mejores condiciones de vida.

En enero de 2020, realizó la producción y dirección artística del NORCECA Women’s Volleyball Qualification Tournament Tokyo 2020 realizada en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto logrando una puesta en escena que impactó a todo el público.

En medio de la pandemia que invadió al mundo produjo “Resistiré República Dominicana”, el proyecto con el que logró unir a 39 artistas dominicanos y llevar un mensaje de solidaridad y esperanza al pueblo dominicano.

En 2018, por primera vez produjo “Premios Soberano” siendo catalogado como la mejor exposición de los últimos 5 años. La cual se destacó por la buena valoración del público, por los efectos especiales, los musicales artísticos, escenografía, artistas invitados, producción, organización, entre otros aspectos. Para nuevamente y por segundo año consecutivo, en 2019 produce los tan valorados “Premio Soberano”, logrando concitar la atención y las buenas críticas de este magno evento del arte y la cultura nacional.

