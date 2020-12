Falleció a los 48 años, Sandy Carriello, exintegrante del famoso dúo “Sandy & Papo”.

El cantante fue encontrado muerto en su apartamento en República Dominicana, se presume hasta ahora que padeció un infarto.

Es importante recordar que Luis Deschamps, que su compañero mejor conocido como Papo, falleció en un accidente vehicular en 1999 tras chocar contra un árbol en Santo Domingo.

Sandy amaba a Venezuela y lo dejó entender en muchas entrevistas, aquí una de sus últimas veces al aire en una radio dominicana.

A propósito de la muerte de Sandy 💔 aquí una de sus últimas entrevistas y el recuerdo a Venezuela 🇻🇪 ¿Quién no bailó alguna de sus canciones? 🎶#sandy pic.twitter.com/UVcgRW1pat — Triangulo Deportivo 🏠👩‍💻👨‍💻 (@TrianguloD) December 23, 2020



Paz a sus restos.

