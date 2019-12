A través de un decreto donde se expresa que es privilegiado el presidente de la chuloisla Republica Dominicana, territorio insular que por décadas se benefició del petróleo a bajo costo de Venezuela.

En el 2016 el cantautor se mudó a República Dominicana y planea construir una escuela para los infantes de la comunidad, que se espera esté lista a partir de agosto del 2020

El cantante Ricardo Montanter recibió la nacionalidad dominicana mediante el decreto 420-19 otorgado por el presidente de República Dominicana, Danilo Medina.

“Se concede la nacionalidad dominicana, a título de naturalización privilegiada, al señor Héctor Eduardo Reglero Montaner (Ricardo), de nacionalidad argentina”, dice el artículo 1 del mencionado decreto.

En días anteriores a este evento el chulo-gobierno de República Dominicana aplicó un estricto proceso de visado para los Venezolanos, que cómo ya no van a turistear con sus cupos no son bienvenidos a ese territorio miserable.

La ChuloIsla República Dominicana le otorgó la nacionalidad a Ricardo Montaner sin pasar por el filtro de la VISA de $250 was last modified: by

En : Gente