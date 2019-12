Después chulearse el petróleo a bajo costo, Rep. Dominicana le exige una visa de $250 a los Venezolanos

Un insólito y aborrecible visado de $250 que se debe pagar en efectivo en el consulado de República Dominicana en Venezuela ha sido impuesto por ese país a todo aquel venezolano que desee viajar a la isla.

Este minúsculo país que durante décadas estuvo chuleándose el petróleo venezolano a bajo costo y se beneficiaba de los turistas venezolanos de la noche a la mañana le «hiede» todo lo relacionado a Venezuela.

Los venezolanos que tenían pensado viajar o que ya compraron sus pasaje para ir a República Dominicana a partir del 16 de diciembre deberán hacer un trámite de visado y pagar un total 250 dólares para obtener la visa de turista.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana indicó que a partir de esa fecha será requerido a los venezolanos el trámite de visado a través de las misiones consulares.

250 dólares para 1 mes de visa

La visa tiene un costo de 100 dólares que se deberán pagar en efectivo en el Consulado. Pero además se requiere tener un seguro migratorio valorado en 150 dólares, que se tramita en el mismo lugar. Hay que cumplir, además, con otra serie de requisitos.

Personas en las adyacencias de la sede consular que acudieron para informarse respecto al nuevo trámite coincidieron en que el gasto es desproporcionado para el tiempo de la autorización dominicana. La visa para venezolanos solo dura un mes.

Aquellos que deseen quedarse por más tiempo en la isla deberán tramitarla igualmente y dirigirse a migración para una extensión.

Los requisitos

El cónsul de República Dominicana en Caracas, Jonathan Severino, explicó en declaraciones a El Nacional que actualmente la página de la Cancillería está caída y por ello las planillas de solicitud de visa serán entregadas en la sede consular ubicada en el piso 17, del Módulo A del Multicentro Empresarial del Este. El horario de atención es de 8:00 am a 2:00 pm.

Precisó que aquellas personas que vayan a llegar a casa de un familiar deben tener una carta de invitación. Aclaró que para ello el anfitrión debe estar legalmente en el país, como nacional o extranjero.

«Las personas que se encuentren de manera irregular en República Dominicana no podrán otorgar cartas de invitación», clarificó.

Destacó que aquellas personas que posean nacionalidad colombiana, visa estadounidense, canadiense, británica o pasaporte europeo no requerirán tramitar la visa para venezolanos.

El cónsul recordó que el pasaporte de los venezolanos deberá tener una vigencia superior a los seis meses para ser otorgada.

Severino negó que se requieran antecedentes penales para este visado.

Tiempo para el trámite

El cónsul afirmó que el tiempo de aprobar o denegar la visa puede tomar hasta dos semanas.

«Puede durar 2 días, como puede tomarnos 2 semanas, 10 días. Todo depende de la Cancillería que debe evaluar los casos y sobre esa base se otorgará la visa», dijo.

El funcionario dominicano aseguró que el Consulado tiene todo el compromiso de colaborar con aquellos venezolanos que tienen viajes próximos. Esto debido a la celeridad de la medida, pero advirtió que como cualquier otro país están en la potestad de aprobar o denegar el trámite.

Asimismo, instó a los venezolanos que ya tienen boletos a hacer la solicitud lo antes posible.

Con información de EN

