Alcaldía de Los Salias abre convocatoria para la exposición Artistas Venezolanos por el Mundo

Los Salias, 02-02-2022. Creando los espacios para la proyección del arte y la cultura, la Alcaldía del Municipio de Los Salias abre la convocatoria para los artistas venezolanos que se encuentran fuera del país a participar en una exposición virtual.

El alcalde José Fernández “Josy”, indicó que la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Los Salias está invitando a todos los artistas a que participen, enviando una de sus obras de manera digital, las cuales serán proyectadas de manera virtual-

Detalló que las personas interesadas deben enviar sus trabajos, el tema es libre, al correo: cultura.alcaldialossalias@gmail.com, una foto de la obra en buena resolución, ficha técnica, país en el que se encuentran. La recepción será a partir de este lunes 7 de febrero del 2022.

Fernández expresó que Los Salias siempre se ha caracterizado por ser la cuna de grandes artistas, por eso desde el Ayuntamiento local se vienen creando los espacios para la promoción y proyección de los diferentes movimientos culturales.

