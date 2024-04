Ale G presenta ‘Narciso’, una canción de amor propio y empoderamiento femenino

Ale G es una cantante y compositora colombiana que desde los 18 años se mudó a Italia para estudiar turismo, podología y actuación, y también para complementar su carrera artística vinculada al canto. En 2018 participó el Tour Music Festival, el concurso europeo más importante para músicos jóvenes y emergentes de toda Europa. Luego de culminar sus estudios y de crecer a nivel personal y profesional, Ale G decidió darle rienda suelta a su carrera como artista y desempolvó varias canciones que había escrito años atrás para ponerlas al servicio de su público en Colombia, Latinoamérica y el viejo continente.

«La intención de mi propuesta musical es conectar con las personas a través de melodías pegajosas, pero siempre dejando una reflexión en cada una de mis composiciones. De esta manera, mezclo sonidos contemporáneos con mensajes positivos», comenta la artista.

Humildad y sensibilidad son las principales características que Ale G transmite a través de sus canciones llenas de sentimiento y corazón, guiadas siempre por su productor musical y su entrenador vocal y compositor venezolano José Pepe Orta, conocido por trabajar con artistas de renombre como José Luis Rodríguez ‘El Puma’ y Nino Segarra.

El primero de los escritos de Ale G que ve la luz al público se titula ‘Narciso’, una canción de amor propio y empoderamiento femenino. La historia está inspirada en el famoso personaje de la mitología griega Narciso, un joven extremadamente atractivo y vanidoso. En la canción, su amor propio lo hace enamorarse de sí mismo y termina siendo castigado por una ninfa, en este caso una mujer, que lo manda al ‘carajo’ por su orgulloso comportamiento. Es una invitación a respetar y a respetarse por más atributos o logros que se tengan.

‘Narciso’ explora sonidos de reggaetón, afrobeat y groove urbano con instrumentos africanos, marimbas y guitarras eléctricas. Es una canción perfecta para bailar, escuchar, gozar y reflexionar.

El video de ‘Narciso’ se grabó en dos ciudades, primero en Cartagena, Colombia y luego en Florencia, Italia en lugares como el Puente Viejo y en la Catedral de Santa María del Fiore con el fin de integrar el personaje de Narciso de la mitología griega ya que este vivía enamorado de sí mismo al verse reflejado en fuentes de agua y espejos.

Ale G agradece al equipo de Florencia Compañia Colonna Iliana Riciarello, Francesca Cesarini Y Gianluca Marcato. Además de su Story Board, el actor productor y director Andrea Fenu, quien compuso con la artista colombiana este proyecto audiovisual.

«La mejor invitación que puedo hacer con este lanzamiento es que la vida es una sola, que amen y se amen con respeto y que se tengan amor propio sin perjudicar el prójimo. El amor salva el mundo», enfatiza Ale G. «Considero que es una canción empoderamiento, se vive mucha violencia de género en la actualidad, por eso debemos aprender a reconocerlo y pensar en nuestro amor propio y nuestra autoestima», puntualiza la colombiana.

‘Narciso’ es el primer sencillo del disco debut de Ale G que espera se publique en su totalidad en el mes de agosto. La artista desde ya prepara un nuevo lanzamiento para el mes de abril que promete ser la canción del verano en las discotecas de Europa y Latinoamérica.

Con el lanzamiento de ‘Narciso’, Ale G ha cosechado numerosos reconocimientos, premios y nominaciones como Mejor Artista Femenina Pop Revelación en los Premios Excelsior en Venezuela, fue ganadora del Sanremo Discovery, uno de los festivales más importantes de Italia para la canción, permitiéndole tener el pase directo para presentarse en el Sanremo Discovery el 1 de mayo en Roma y en el mes de octubre al Milan Sing Gala.

Actualmente, la cantante colombiana está girando por varias ciudades de Italia, presentando todo su artístico show en diferentes venues y discotecas. Ale G espera poder llegar con su música a diferentes tarimas y festivales Colombia más temprano que tarde.

«Quiero que mi música siga llegando a la mayor cantidad de personas posible. Quiero conquistar diferentes audiencias con historias cotidianas que los identifique y con un sonido moderno y contemporáneo. Hay mucho talento en Colombia, pero también fuera de ella. Por eso los invito a apoyar y creer en los artistas que hacemos patria desde afuera y que siempre recordamos a Colombia con amor y cariño», concluye Ale G.

