Alerta! Reportan muertes por rara bacteria carnívora en Connecticut y Nueva York

Al menos tres personas han muerto en Connecticut y Nueva York después de contraer una rara bacteria carnívora que se puede encontrar en agua caliente, agua salobre o mariscos crudos, confirmaron las autoridades el miércoles.

Informe de las Autoridades Locales y Regionales

Según Christopher Boyle, director de comunicaciones del Departamento de Salud Pública del estado, dos personas en Connecticut se infectaron con Vibrio vulnificus y murieron después de nadar en dos lugares separados en Long Island Sound.

Según el Departamento de Salud Pública, una tercera persona se infectó en julio después de comer ostras crudas en una instalación fuera del estado. Los tres tienen entre 60 y 80 años, según el departamento.

La gobernadora Kathy Hochul anunció el miércoles que el virus también se detectó en una persona que murió en Long Island. Las autoridades todavía están investigando la muerte en el condado de Suffolk para determinar si la bacteria se encontró en las aguas de Nueva York o en otro lugar, según el comunicado de prensa.

¿Cuàl es el organismo peligroso?

Vibrio vulnificus pertenece a la misma familia que las bacterias que causan el cólera.

Vibrio vulnificus es un bacilo del género Vibrio; al ser tolerante a la sal, prospera en el agua marina, especialmente en zonas cálidas.

Patógeno oportunista del humano, provoca infecciones normalmente a través del consumo de mariscos o pescado crudo, aunque puede también ingresar al organismo durante el baño a través de heridas superficiales.

