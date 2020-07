Alevalen lanza su carrera como solista por todo lo alto con “Equivocado”

Con un concepto auténtico enmarcado en el género urbano emerge Alevalen, una talentosa joven que busca ser un ícono para todas aquellas chicas que gustan de la buena música y letras repletas de realidades con las que puedan identificarse fácilmente. Un ejemplo de ello es “Equivocado”, un tema pegajoso para bailar y dejar claro que ya no hay vuelta atrás en una relación de pareja.

El tema con el que inicia esta etapa musical fue escrito y producido por el reconocido zuliano Daniel Rondón, que trabaja para figuras como Becky G, él estuvo acompañado por Luis Medina en la producción de este promocional que promete ser un hit debido a su corte fresco, jovial y lleno de sonidos actuales.

A la par del lanzamiento de este sencillo, la zuliana estrena el video de la canción que fue dirigido por José Borrero, en él se narra una historia de desamor y en el que Alevalen deja claro que no hay que aferrarse al pasado.

“Estoy muy emocionada con este proyecto. Desde muy pequeña he sentido gusto por la música, siempre ha sido mi vía de escape y la razón que me motiva para salir adelante en todo. Siento que ya era el momento de mostrar mi propuesta musical en la que canto para transmitir todo lo que siento. Este tema me representa y es un adelanto de todo lo que vendrá”, destacó la cantante manejada por Hirvin Flores (HAF Producciones).

Contar con la bendición de Dios y el apoyo familiar ha sido fundamental para esta joven que con un estilo irreverente, actual y muy elegante espera conquistar a su fanaticada a la que está segura cautivará con cada uno de sus temas.

Futuras colaboraciones con figuras reconocidas, así como más temas cargados de energía positiva y mensajes para sus fans formarán parte de esta naciente propuesta que inicia con éxito.Y una muestra de ello es que desde ya, Alevalen posee una apretada agenda de trabajo culminando todo lo que vendrá después de “Equivocado”.

Sus influencias musicales en el género urbano son muy diversas, pero el concepto que ella está mostrando en este lanzamiento marcará la diferencia y eso es algo en lo que ha trabajado con mucha disciplina, pasión que se verán reflejadas en cada uno de sus propuestas musicales que ha iniciado por todo lo alto.

NOTA DE PRENSA