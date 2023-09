Alhondra “Vacila” con su nuevo tema musical

Alhondra está de estreno. Luego del éxito obtenido con temas musicales como “Dime” y “Dulce como tú”, la cantante venezolana lanzó este viernes su sexto sencillo titulado “Vacila”, acompañado de un videoclip que sin duda sorprenderá a sus fans.

Este tema marca una nueva etapa en la carrera musical de Alhondra, quien decidió incursionar por primera vez en el género urbano y hasta ahora había mostrado una faceta más juvenil.

“Vacila” muestra a una Alhondra hecha mujer, enérgica, retadora y decidida a disfrutar de la vida, a su manera.

“Este single representa para mí la evolución. Es un vuelco, algo totalmente diferente a lo que venía haciendo y por eso me emociona tanto. Trabajé muy duro junto a mis productores, un excelente y talentoso equipo. Dimos todo para que el resultado fuera espectacular. Estoy segura de que será del agrado de quienes me conocen y por tantos años han seguido mi carrera, y claro está de los nuevos fans que están por venir”, dijo.

La canción, cuenta Alhondra, trata de energía, de disfrutar, conocer, divertirse, de pasarla bien y tener la oportunidad de conocer a muchas personas porque la vida es una sola. “Si alguien no te valoró no vale la pena quedarte enfrascada sufriendo. Lo superas y te vas a disfrutar la vida porque sabes lo que vales y lo que mereces, seguro vas a tener no uno sino muchos pretendientes”, agregó entre risas.

Los autores del tema son Luis Sosa (también compositor), María Fernanda Lozada y Alhondra García. El beat estuvo a cargo de Ysquel Rojas y la guitarra en manos de Gustavo “Gochi” Rondón.

Nuevamente el video de Alhondra estuvo a cargo de Sebastián Guido, productor audiovisual, quien lo dirigió y grabó, sumando más experiencia a sus más de 10 años en esta área. Guido se ha dedicado a realzar el talento y las carreras musicales de importantes artistas nacionales y regionales, mostrando escenarios únicos dentro y fuera de la isla de Margarita.

La nueva producción está disponible en sus redes sociales @SoyAlhondra y en Youtube Alhondra Music, plataforma en la que se encuentran también sus temas Dime, Así soy yo, Dulce como tú, Adiós y Recuerdo.

Alhondra se despidió de sus fans invitándolos a seguir muy pendientes de su trabajo artístico y agradeció especialmente a quienes participaron en la producción de este video: su manager Brighitte Orellano, Rebeca y Deyanira Carvallo en maquillaje y estilismo; vestuario por parte de Ángeles Pineda; en la fotografía Daniel Ancieta; Steven Rivas por los accesorios, Mini Hex en el Dj, a El Patio, por una de las locaciones, a Isla Artística, I Chamo y por supuesto al director Sebastián Guido.