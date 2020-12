ALTO VOLTAJE

Regresa a la banda Luis Andrés Querales

Después de un tiempo la banda de Hard Rock ALTO VOLTAJE presenta un nuevo cambio en sus líneas, y es que ha regresado a las filas del grupo el baterista Luis Andrés Querales, quien fuese miembro original de la agrupación valenciana.

“Representa para nosotros un inmenso placer anunciarles el ingreso a nuestras filas de Luis Andrés Querales, El baterista original, el batero histórico de Alto Voltaje, responsable de nuestra sección rítmica por más de una década, participando en gran parte de nuestra discografía desde “CARCEL, MUERTE O ROCK AND ROLL» (2009); “DURO, RUDO Y SUCIO” (2013) hasta “ROCK HASTA LA MUERTE” (2016)”.

Querales estuvo ausente del grupo por un espacio de 4 años motivado a razones estrictamente laborales en tierras extranjeras. Ahora nuevamente se ha reencontrado con sus antiguos compañeros y la llama del Rock And Roll ha vuelto a fluir, se han reencontrado y de inmediato han comenzado a trabajar para ustedes. Dejemos que sea el propio Luis quien nos cuente cómo ha sido todo esto de su ingreso a la actual formación.

«Pasar un tiempo desconectado no fue lo mejor para mí, pero me fortaleció en lo espiritual, el primer ensayo fue todo un torbellino de emociones entre nosotros, pero detrás de todo este mar fecal de complicaciones que vive actualmente nuestro país y el resto del mundo, hemos conseguido mantenernos de pie como hermanos del rock and roll. Me había sorprendido en la distancia como la banda había alcanzado las cosas que querían alcanzar y ahora iremos por más”.

“Fue grato en lo personal para mi subirme otra vez a tocar los temas, no lo había hecho en mucho tiempo, se ha convertido en un reto…, poco a poco estamos retomando esa identidad musical y es porque siempre ha estado dentro de mí, fui parte de la creación de cada nota, de cada ritmo y eso nadie me lo puede quitar, para mí es un placer y estoy contento de haber podido retomar mi posición en la HARD ROCK WAR MACHINE…, realmente es muy especial volver a hacer lo que amo: MUSICA”.

Si algo debemos reconocerle a Alto Voltaje es su pasión por el rock y sobre todo su capacidad de seguir en la ruta y mantenerse a pesar de las adversidades. En estos momentos la maquinaria del rock and roll está a punto y trabajando en un nuevo proyecto audiovisual para todos sus seguidores, inspirados por este importante retorno a las raíces, por lo que hoy más que nunca se mantienen en cuerpo, alma, nervios, huesos y sangre, dedicados a mantener viva esa llama del Rock.

