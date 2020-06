Amnistía Internacional Venezuela: 20 proyectos van al Festival Música Urbana 2020

Amnistía Internacional y la Fundación Nuevas Bandas en alianza con La Mega, se preparan para celebrar la tercera edición del Festival Música Urbana, la cual completó satisfactoriamente su proceso de selección con 200 proyectos inscritos que representan los diversos géneros de la música urbana. Este 2020, se escogieron 20 proyectos de todas partes del territorio nacional. Las organizaciones están trabajando en la reinvención para esta tercera edición, en aras de realizarlo con las condiciones necesarias de salubridad e higiene y con todas las medidas de protección que se requieren para proteger a su público, artistas, equipo técnico y demás involucrados, en medio de la situación que ha generado la COVID19.

Los proyectos seleccionados para esta edición son:

Andrea Lovera (Caracas) Arkaiko (Miranda) Combo Cimarrón (Caracas) Crema Caribe (Caracas) Cesn El Orgullo de la Cuadra (Miranda) Drea (Caracas) Damper (Lara) Drope (Táchira) Fémina (Caracas) Halex (Portuguesa) Jonaka (Yaracuy) Keep Joaco (Porlamar) La 5uinta (Caracas) LEMA (Caracas) MHA (Caracas) Magia (Carabobo) Pallmera (Aragua) Scor y Jeilox (Caracas) Willy Casalta Pesa (Caracas) Yiki (Caracas)

Estos 20 talentos serán los voceros de este año de la campaña Basta de Balas de Amnistía Internacional, que exige a las autoridades políticas eficientes para que se produzca la reducción de la violencia armada en Venezuela.

Con un destacado jurado conformado por artífices de la escena musical venezolana, Amnistía Internacional y la Fundación Nuevas Bandas dan cierre a esta fase del Festival Música Urbana y celebran el inicio de la siguiente con un grupo de talleres que recibirán los artistas seleccionados por parte de expertos en las áreas de derechos humanos, composición, producción y promoción musical.

Los jurados encargados de darle corazón a nuestra fase de selección que hoy orgullosamente representa a distintos estados de Venezuela, fueron: Manuel Finol, miembro de AI Venezuela; el locutor, DJ y también Host de los eventos musicales de Caracas, Lorenzo Martínez; así como Marcos Santos (Marco 77) DJ, productor y locutor del programa radial Rock en Ñ; el destacado músico, compositor productor musical Franco Bellomo; el CEO de Arepa Music, Otto Ballabén; la cantante y ganadora del FMU2019 Ángeles Moreno a.k.a. AfreeKa; el reconocido rapero venezolano Carlos Madera, mejor conocido como El Nigga Sibilino, y Felix Allueva, gestor cultural, fundador y presidente de la Fundación Nuevas Bandas.

Próximamente la ciudad de Caracas será el epicentro de un gran evento, en donde disfrutaremos de estos talentos en una tarima que festeja la juventud de nuestro país y exige a través de canciones Basta de Balas.

Pronto se anunciarán fechas, locación y artistas invitados.

