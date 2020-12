“Amor, amor” revive en la voz del venezolano Oscar Moncada

El intérprete se encuentra radicado en México, lugar en donde está resaltando en materia musical…

Triunfar es una decisión de vida y cuando se fusionan talento, disciplina y pasión, se convierte en una certeza. El venezolano Oscar Moncada transita inteligentemente el camino hacia el éxito y su maravillosa voz es el instrumento.

Su preparación en Venezuela como productor de eventos, modelo y comunicador social forjaron el profesionalismo de Oscar Moncada, quien luego de un largo y fructífero periplo por Latinoamérica decidió asentarse en México para concretar sus proyectos musicales.

Su versión de “Amor, amor” su más reciente producción musical, representa para Oscar Moncada la consumación de un gran sueño. “A través de esta obra quise rendirle un tributo al gran cantante mexicano José José y también agradecerle públicamente a México por el apoyo que me ha brindado” expresó.

Enaltecer a los autores de las piezas que interpreta, es un firme propósito de Oscar Moncada, por ello es pertinente reconocer el gran talento del compositor español Rafael Pérez Botija, autor de “Amor, amor” y de otros temas que llevaron a la fama al príncipe de la canción.

La mezcla de talento y sensibilidad que caracterizan al venezolano la proyectó antes en el cover “En peligro de extinción”, tema original de Fabián Pacheco, con el que logró captar la atención del ídolo de la música mexicana, Don Vicente Fernández.

Hacer vida en México es una acertadísima decisión de Oscar Moncada, quien desde hace mucho tiempo encontró en el mariachi el género perfecto a través del cual logra comunicar con mucha personalidad, su pasión y respeto por la música regional mexicana.

Para más información pueden seguir su cuenta de Instagram: @oscarjmoncadaoficial o visitar su canal de YouTube: Oscar Moncada Oficial / Agencia: @miamicuchos – Prensa: Jheisson Rodríguez @jheirod

