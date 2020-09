Ana Ascanio Couture y SenosAyuda brindan por tercer año consecutivo esperanza a la mujer venezolana

Una alianza emblemática que suma historia a través del tiempo

Se acerca el mes de octubre y con él, el mes de la sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama, labor que SenosAyuda ha venido llevando a cabo todos los meses del año. Esta Organización está conformada por voluntarias y sobrevivientes al cáncer de mama que buscan incidir en la lucha contra esta enfermedad mediante actividades de información y detección temprana; trabajo en red con grupos dedicados a la misma causa, así como también la orientación y apoyo emocional a pacientes y familiares.

Ana Ascanio Couture ratifica su compromiso social con Venezuela al apoyar por tercer año consecutivo a la Organización SenosAyuda. “Como marca buscamos trabajar por el país en el que hemos logrado crecer y posicionarnos, para crear consciencia y realizar aportes significativos a mujeres que lo necesitan. Valoramos a la fundación y a cada una de sus integrantes por su autenticidad y resiliencia, que es sin duda un equipo maravilloso que apreciamos y admiramos mucho, es todo un honor tener alianzas tan valiosas”. Acotó Ana Ascanio.

Durante este año, el mensaje que se desea transmitir va más enfocado hacia lo que es la simplicidad y lo auténtico, mediante una cápsula conformada por piezas sencillas y cómodas para representar: lo sobrevalorada que está la perfección y un mensaje de esperanza para todas las mujeres que no se sienten cómodas con lo que están viviendo, ya sea caída del cabello, masectomía o distintos cambios físicos que experimenten en su enfermedad. “En AAC queremos que cada mujer que atraviesa esta enfermedad sepa que no está sola y que en esta alianza Ana Ascanio Couture y SenosAyuda puede encontrar un apoyo incondicional y genuino”.

La presidenta de SenosAyuda, Bolivia Bocaranda, manifestó estar agradecida con la marca, que se une por tercer año a la fundación y que a través de todos ustedes permiten recolectar fondos para seguir realizando el programa de responsabilidad social. “Si el año pasado el aporte fue importante para la consecución de mamografías y exámenes de eco para mujeres de bajos recursos, este año necesitamos más de su apoyo. Las solicitudes que han llegado a la fundación se han incrementado en 40% estamos trabajando de sol a sol en época de pandemia. Por eso el aporte de todos ustedes es fundamental. Las invito a que abran su corazón y sigan la venta rosada de Ana Ascanio Couture, durante todo el evento que tenemos con Tania Sarabia, Mariela Celis y Cinthya Lander este 03 de octubre”.

SenosAyuda es una asociación civil sin fines de lucro constituida por mujeres que padecieron cáncer de mama y que está dedicada a informar, orientar y acompañar a quienes padecen la enfermedad, así como a concientizar a la comunidad sobre la importancia de la detección temprana, todo esto por medio de campañas masivas de educación hechas en conjunto con grandes organizaciones, a fin de contribuir a mejorar la salud y bienestar integral de las mujeres venezolanas.

