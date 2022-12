Anatómico lanza ‘Visión’, una canción de resiliencia y reconciliación

Después de lanzar su exitoso sencillo ‘Cómo continuar’ y de conquistar nuevas audiencias en Colombia y Latinoamérica, así como incrementar sus seguidores en redes sociales y reproducciones en plataformas musicales, la banda de rock colombiana Anatómico, nacida en Medellín, presenta su nuevo lanzamiento ‘Visión’.

‘Visión’ es una canción que habla de aquellos momentos que estamos entre sombras, en espacios y tiempos repletos de confusión y que conllevan a una búsqueda insaciable por una respuesta, por una luz que guie hacia esa persona o hacia ese ideal que permita estar completos; así al final dicha búsqueda tenga que llegar a definirse según sus medios y métodos como un milagro.

‘Visión’ refleja la fidelidad sonora que ha caracterizado a Anatómico, cuerdas y percusiones orgánicas, donde poco intervienen efectos y moduladores que desdibujan la crudeza de su esencia, las cuales permiten al oyente armonías y melodías más claras y contundentes al escucharlas.

«Lo que buscamos en esta y casi en la mayoría de nuestras canciones es que quienes nos escuchen se identifiquen con nuestros mensajes que usualmente hablan sobre toda la complejidad y la levedad del ser, siendo este el caso de ‘Visión’, un sencillo que expone que todos en algún momento necesitamos encontrar una respuesta desesperadamente y que buscamos la luz entre las sombras, por eso pensamos que esta canción puede ser un reflejo para quienes pasan por estos episodios en su vida y que, al final del sendero, no son los únicos que lo atraviesan sino que somos muchos los que afrontamos estas situaciones», cuenta Anatómico.

El video de la canción tiene como protagonistas la luz y la sombra. Se ve a los actores en espacios inciertos y oscuros, pero tienen claro qué y a quién están buscando ya que su misión es encontrarlo para estar completos consigo mismos.

«Nosotros como músicos en el video representamos un faro, una cima que, finalmente, es una representación de la búsqueda a la que nos referimos en la canción y la que los protagonistas se embarcan en el clip», agrega la banda paisa.

Actualmente, Anatómico se encuentra en la búsqueda de nuevos públicos a través de la unión con otras bandas de la ciudad para realizar shows y dar a conocer su propuesta musical. Además, el grupo trabaja en un próximo sencillo que será el último lanzamiento antes de publicar su álbum completo ‘Origen Distal’.