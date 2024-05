Lareg Afromusic y La Ruka presentan ‘Pasarela Salsera’, un homenaje a la cultura colombiana

Lareg Afromusic es una artista bogotana con raíces ecuatorianas con más de 10 años de carrera. Radicada actualmente en España, la música hace parte de su vida desde que tiene memoria, de hecho, con tan solo 14 años inició su carrera adentrándose en el mundo de la percusión desde dónde alimentó sus conocimientos formándose en una academia de música explorando múltiples géneros y sonidos haciendo parte de orquestas sinfónicas, latín jazz, salsa y música del pacífico. Más adelante se unió a agrupaciones de género urbano como cantante, alternando con grupos de rap y reggaetón.

Inició su proyecto solista durante la pandemia cuando decidió reinventarse y continuar su carrera en solitario compartiendo sus ideas artísticas a nivel mundial. La intención de su proyecto se basa en tener en cuenta un contenido lírico que le aporte al oyente, sin importar el género.

«La música es libertad de expresión y quiero explorar la diversidad de herramientas que nos brinda para crear una marca sin necesidad de encasillarme. A través de mis canciones quiero expresar lo que siento, lo que vivo y lo que otros no pueden contar. Quiero transformar la música en un mensaje emocional y creativo», cuenta la artista con influencias de rap, dancehall, afrobeat, reggaetón y salsa en artistas como Mala Rodríguez, Tego Calderón, Ivy Queen, Aya Nakamura, Celia Cruz y Joe Arroyo.

‘Pasarela Salsera’ es el nuevo lanzamiento de Lareg Afromusic, una canción que elogia lo mejor de Colombia y resalta la cultura y las virtudes que tiene como país. En este nuevo sencillo, la artista bogotana representa de una manera positiva su patria.

Es una canción con sentido político y cultural explorada a través de sonidos de rap, salsa y reggaetón buscando crear conciencia social en quienes la escuchen en Colombia o fuera de ella para generar un cambio de percepción hacia el país.

«En estos momentos soy migrante y aún hay gente que no conoce mi patria y me referencian con personajes gente que no me representan. Por eso me inspiré en mostrar las cosas buenas que tiene Colombia en una canción», cuenta Lareg Afromusic.

El video de ‘Pasarela Salsera’ basa su concepto en las mujeres migrantes y comprometidas que representan a Colombia de una manera positiva. El clip se rodó en Barcelona en lugares como La Rambla cerca a El Gran Teatro Liceu, el teatro de ópera más antiguo y prestigioso de Barcelona. También hay tomas de Las Tres Chimeneas que formaban parte de una central de electricidad y es un recuerdo del pasado industrial de la ciudad y que son catalogadas como patrimonio histórico y artístico de Barcelona.

La portada de ‘Pasarela Salsera’ fue diseñada por Lina Castilblanco ‘Care Pan’ quien se inspiró en la letra de la canción y en la importancia que tiene Colombia para ella y para Lareg Afromusic. La imagen tiene una taza de café, una greca, frutas como la uchuva, la papaya y el lulo; además de una arepa de maíz o choclo, muy típica en las casas colombianas. La portada también la acompaña el amuleto de la artista, un anillo obsequiado por su madre; una pulsera de arcoíris, una mujer negra que hace parte de la comunidad LGBTIQ+ y un vinilo de su más reciente lanzamiento.

«Vivo el arte en todas sus expresiones y afortunadamente alago que aún estos lugares tan importantes, donde se respira arte, se mantengan activos», enfatiza la artista.

‘Pasarela Salsera’ de Lareg cuenta con la colaboración de La Ruka, una artista afrocolombiana nacida en Anchicaya, una vereda de Buenaventura, Valle del Cauca que lleva más de 20 años componiendo canciones que cuentan historias y vivencias reales.

«Antes de que yo iniciará mi carrera como cantante solista en 2020 escuchaba música de La Ruka y hablábamos por chat. Un día le comenté que me gustaría colaborar con ella y aceptó. Nunca nos conocimos personalmente en Colombia, pero en una gira de ella en España nos encontramos, le llevé la idea de la canción ya grabada, ella se sintió conectada y aceptó colaborar», agrega la artista.

«La Ruka es la indicada para ‘Pasarela Salsera’ porque en sus canciones siempre habla de las guerras, las luchas y los desplazamientos, pero aun así lleva el toque de sabor en sus composiciones que generan diálogos a través del amor y de su pueblo», complementa Lareg Afromusic.

Lareg Afromusic es una representación del arte afrocolombiano, cada una de sus canciones es una crónica de vida. Lareg escribe desde el sentimiento y sabe que mucha gente se puede sentir identificada al escucharla.

