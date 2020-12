Andrea Bell se estrena en el mundo musical con “Baila”

Con un carisma desbordante que contagia a sus 15 años de edad, Andrea Bell sale a la palestra musical con “Baila”, un tema lleno de energía, buena vibra, y sobre todo, buen ritmo.

Andrea Bell esta en el baile desde los tres años y desde entonces ha sentido una pasión por los distintos ritmos musicales en los que se desenvuelve profesionalmente, gracias a su preparación de la mano de Nataly y Thibisay Acedo de Danzas Nataly.

En el 2019, ya siendo una adolescente, decide acompañar el baile con el canto, el cual viene trabajando desde hace algún tiempo junto a su vocal couch Ana Lucia Belisario…. “desde niña siempre he tenido la inspiración de ser cantante al ver a Hanna Montana y Selena Gómez, cantantes de esa época. Soñaba con cantar y bailar en escenarios internacionales”, comenta Andrea Bell.

“Baila” es la esencia de Andrea Bell que complementa sus dos pasiones en uno. El tema tiene en letra y música a Arihana Zuleta, Ana Lucia Belisario, Francisco Romero y a la propia Andrea Bell. La canción fue mezclada en Sugar Tree Music en Colombia Bogotá, por el ingeniero de sonido Andrés Díaz quien también mezcla para Sebastián Yatra y el máster estuvo a cargo de Abel delgado en Ottawa, Canadá.

La canción “Baila” viene acompañado de un colorido y contagioso video musical que tuvo como locación el Club Casa D¨Italia en Maracaibo, bajo la dirección de Oscar Barreto. “Baila” se estreno el 26 de diciembre a las 8:00pm, se encuentra disponible en su canal de YouTube como Andrea Bell, el video ya cuenta con más de mil reproducciones, y esta también disponible en la plataforma musical Spotify

El objetivo principal de la carismática Andrea Bell es transcender con el tiempo como una artista integral e internacional, dejando un mensaje claro a las nuevas generaciones del mundo musical que todo se puede con pasión y dedicación.

