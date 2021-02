Annaé Torrealba inicia el año con el lanzamiento de Imaginaria, una balada poética y romántica que muestra otra faceta de la artista como cantautora y amplía su horizonte profesional, que había estado vinculado generalmente al folklore.

Compuesto por la cantante y JC Torrealba, el tema está incluido en Pensando en tí, reconocido con Disco Femenino del Año en la 7ma edición del Premio Pepsi Music.

En una línea elegante y minimalista, destaca la voz desnuda de la cantante, arropada por el piano, tocado por JC Torrealba, y una sección de cuerdas integrada por músicos integrantes de diferentes orquestas del país, entre estas la Sinfónica Simón Bolívar.

El videoclip fue realizado por Cygnus Media Group bajo la dirección de Miguel Mardeni y cuenta con escenas de la grabación de la sesión de cuerdas, que estuvo a cargo del Ingeniero de sonido Rafael Rondón, quien falleciera el pasado año.

«Quise lanzarlo este mes de enero como una especie de homenaje póstumo a Rafael Rondón, un extraordinario profesional y excelente ser humano, quien dejó un gran aporte tanto en grabaciones como presentaciones en vivo de grandes artistas de nuestros país. Tuve la suerte de contar con él en estos últimos cuatro años”, afirma la también locutora y animadora y embajadora de la paz, quien en ese rol prepara una campaña contra la violencia de género que será lanzada en marzo.

Imaginaria ya se encuentra disponible en Youtube. El público puede conocer más de la artista visitando la página www.annaetorrealba.com y siguiendo sus redes sociales, @annaetorrealba.

Annaé Torrealba presenta nuevo tema, Imaginaria was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa